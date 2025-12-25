Hasankeyf’te 5 bin yıllık 10 mağara turizme açıldı

Batman'ın 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim ilçesi Hasankeyf'te insan eliyle oluşturulmuş 5 bin yıllık 10 mağara turizme kazandırıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Hasankeyf'te turizm potansiyelinin arttırılması, bölgenin binlerce yıllık kültürel mirasının yeniden görünür kılınması, Hasankeyf'in daha erişilebilir ve daha cazip bir destinasyon merkezi yapılması, ziyaretçilere özgün bir tarih deneyiminin sunulması ve geçmiş ile gelecek arasında bağ kurulması amacıyla turizme açılan mağaralar için öncelikle mağara içinde ve çevresinde temizlik, düzenleme, yürüyüş yolları ve merdiven iyileştirmeleri yapıldı.

Restorasyon tamamlandığında mağaraların içine geçmiş dönem yaşam kültürünü yansıtacak düzenlemeler de yapıldı. Geçmiş ve bugünü buluşturan bu projeyle, kültürel mirasın gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması amaçlanıyor.

‘TAKİP EDECEĞİMİZ ŞABLON ORTAYA ÇIKMIŞTIR’

Mağaraların açılış töreninde konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, "Burası başlangıç oldu. Bundan sonra her yıl yenilerini eklemek suretiyle adım adım gideceğiz. Zor olan şey neydi? Zor olan şey ilkini yapmaktı. Bu birincisi. Bundan sonra önümüzdeki istikamet tam bizim mağara otellerin olduğu yere kadar ama bu sefer daha mütevazi değil daha cesur olacağız. Dolayısıyla önümüzde bir tane şablon var. Takip edeceğimiz şablon ortaya çıkmıştır. Yılın 12 ayı Hasankeyf’imize her 7 günde bir yeni öğrenci grupları, yeni genç gruplar geliyor ve Hasankeyfi tanıyor ve Hasankeyf’i tanıtıyor. Bütün tür operatörleriyle beraber toplantı yaptık. Yani bundan sonra Batman'a geldikleri zaman Hasankeyf’i doya doya gezecekler. Bizim bu tesisi de gezecekler. Şaap Vadisini, kaleyi de gezecekler. İnsana hitap eden turizmi ortaya döktüğünüz zaman Batman'daki turist sayıları da ne oluyor ona göre coşuyor, artıyor. Bir önceki sene 250 bin, bu sene 650 bin, önümüzdeki sene 1 milyon dedik ama muhtemelen 1 milyon çok çok üstüne taşıyacağız inşallah" dedi.

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.