Çin otomobil pazarında memnuniyet endeksinde ikinci kez lider

Çin otomobil pazarında memnuniyet endeksinde ikinci kez lider
Yayınlanma:
Xiaomi , Çin pazarında bir ilki daha gerçekleştirerek SU7 ile performans, güvenilirlik ve destek hizmetleri gibi alanlarda sahiplerinin yüksek memnuniyetini yansıtıyor.

Özellikle SU7, Çin Kalite Derneği'nin Pekin'de duyurduğu üzere, Yeni Enerji Taşıt Müşteri Memnuniyeti Endeksi'nde ( NEV-CACSI) üst üste ikinci yıl zirveye yerleşti.

Genel sektör puanı 80/100 olarak gerçekleşti ; bu geçen yıla göre bir puan artış anlamına geliyor. Bu da elektrikli ve hibrit model sahipleri arasında algılanan kalite ve değerde küçük ama istikrarlı bir iyileşme olduğunu gösteriyor.

xiaomi-su-7-5.jpg

Anket, otomobilleri beş temel alanda değerlendirdi : genel memnuniyet, kalite ve güvenilirlik, performans ve tasarım, satış sonrası destek ve satın alma deneyimi. 2025 yılı için, 55 marka ve 40 üreticiden 162 popüler model dahil edildi ve Çin'in tüm önemli coğrafi bölgelerini kapsayan 128 şehirden 25.303 geçerli yanıt alındı.

Sonuçlar, yerli elektrikli araç şirketlerinin artık ortak girişimlerle aynı memnuniyet seviyesine ulaştığını , hatta 100 araç başına daha az arıza kaydettiğini , özellikle akıllı kabin sistemlerinde bu durumun daha belirgin olduğunu gösterdi.

xiaomi-su-7-4.jpg

Ancak anket, endişe verici eğilimleri de ortaya koydu . 100 araç başına arıza sayısı , 2024'e göre 18 artışla 109'a yükseldi. Akıllı kabin sistemleri 31 arıza bildiriminden, gelişmiş sürücü destek sistemleri 22 arıza bildiriminden ve iç bileşenler 12 arıza bildiriminden sorumluydu ve sorunların toplam %60'ını oluşturuyordu.

Güvenilirlikten duyulan memnuniyet puanı 80,8'e , performans-tasarımdan duyulan memnuniyet puanı ise 81,1'e yükseldi. Bu da kullanıcıların performans, konfor ve genel sürüş deneyimine daha fazla önem verdiğini , bakım maliyetlerine veya görünüme olan ilginin ise azaldığını gösteriyor.

xiaomi-su-7-3.jpg

Xiaomi SU7, saf elektrikli orta boy sedan kategorisinde ilk sırada yer aldı ve aynı kategoride birinci oldu . Mart 2024'te Xiaomi Auto'nun ilk elektrikli aracı olarak piyasaya sürülen model , Pekin'de üretiliyor ve 800 Volt "Modena" mimarisine dayanıyor ve çeşitli batarya ve motor seçenekleri sunuyor.

xiaomi-su-7-1.jpg

Temel Arkadan Çekişli Standart Uzun Menzilli versiyon, 73,6 kWh batarya , 299 beygir gücü , 5,3 inçlik 0-100 km/s hızlanması ve CLTC'ye göre 700 km menzile sahip . Bunu, 94,3 kWh ve 830 km menzile sahip Pro versiyonu , dört tekerlekten çekişli 101 kWh ve 664 beygir gücündeki Max versiyonu ve üç elektrik motoruna sahip 1.526 beygir gücündeki patlayıcı Ultra versiyonu ve 0-100 km/s hızlanması sadece 2,1 saniye sürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Ekonomi
Tesla'nın en ucuz modeli Avrupa'ya geliyor
Tesla'nın en ucuz modeli Avrupa'ya geliyor
İBB son ihaleyi de yaptı: Taksi plakaları satıldı, yoldan yolcu almayacaklar
İBB son ihaleyi de yaptı: Taksi plakaları satıldı, yoldan yolcu almayacaklar