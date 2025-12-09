Çin otomobil pazarında memnuniyet endeksinde ikinci kez lider

Özellikle SU7, Çin Kalite Derneği'nin Pekin'de duyurduğu üzere, Yeni Enerji Taşıt Müşteri Memnuniyeti Endeksi'nde ( NEV-CACSI) üst üste ikinci yıl zirveye yerleşti.

Genel sektör puanı 80/100 olarak gerçekleşti ; bu geçen yıla göre bir puan artış anlamına geliyor. Bu da elektrikli ve hibrit model sahipleri arasında algılanan kalite ve değerde küçük ama istikrarlı bir iyileşme olduğunu gösteriyor.

Anket, otomobilleri beş temel alanda değerlendirdi : genel memnuniyet, kalite ve güvenilirlik, performans ve tasarım, satış sonrası destek ve satın alma deneyimi. 2025 yılı için, 55 marka ve 40 üreticiden 162 popüler model dahil edildi ve Çin'in tüm önemli coğrafi bölgelerini kapsayan 128 şehirden 25.303 geçerli yanıt alındı.

Sonuçlar, yerli elektrikli araç şirketlerinin artık ortak girişimlerle aynı memnuniyet seviyesine ulaştığını , hatta 100 araç başına daha az arıza kaydettiğini , özellikle akıllı kabin sistemlerinde bu durumun daha belirgin olduğunu gösterdi.

Ancak anket, endişe verici eğilimleri de ortaya koydu . 100 araç başına arıza sayısı , 2024'e göre 18 artışla 109'a yükseldi. Akıllı kabin sistemleri 31 arıza bildiriminden, gelişmiş sürücü destek sistemleri 22 arıza bildiriminden ve iç bileşenler 12 arıza bildiriminden sorumluydu ve sorunların toplam %60'ını oluşturuyordu.

Güvenilirlikten duyulan memnuniyet puanı 80,8'e , performans-tasarımdan duyulan memnuniyet puanı ise 81,1'e yükseldi. Bu da kullanıcıların performans, konfor ve genel sürüş deneyimine daha fazla önem verdiğini , bakım maliyetlerine veya görünüme olan ilginin ise azaldığını gösteriyor.

Xiaomi SU7, saf elektrikli orta boy sedan kategorisinde ilk sırada yer aldı ve aynı kategoride birinci oldu . Mart 2024'te Xiaomi Auto'nun ilk elektrikli aracı olarak piyasaya sürülen model , Pekin'de üretiliyor ve 800 Volt "Modena" mimarisine dayanıyor ve çeşitli batarya ve motor seçenekleri sunuyor.

Temel Arkadan Çekişli Standart Uzun Menzilli versiyon, 73,6 kWh batarya , 299 beygir gücü , 5,3 inçlik 0-100 km/s hızlanması ve CLTC'ye göre 700 km menzile sahip . Bunu, 94,3 kWh ve 830 km menzile sahip Pro versiyonu , dört tekerlekten çekişli 101 kWh ve 664 beygir gücündeki Max versiyonu ve üç elektrik motoruna sahip 1.526 beygir gücündeki patlayıcı Ultra versiyonu ve 0-100 km/s hızlanması sadece 2,1 saniye sürüyor.