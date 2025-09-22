ROK'un düğününden paylaştığı fotoğraf çok konuşulmuştu! Nagehan Alçı'dan açıklama geldi

Eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın, Pınar Ayaz ile evlenmesinin ardından Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kütahyalı ve Ayaz'ın nikâhta çekilen bir fotoğrafını paylaşarak çifti tebrik eden Alçı'nın, fotoğrafta bulunan avukat Merve Uçanok'u sildiği görüldü.

Alçı'nın "Pınar ve Rasim’e mutluluklar diliyorum…Yolları açık olsun…" diyerek yaptığı bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Paylaşıma çok sayıda yorum gelirken Merve Uçanok'un neden fotoğraftan silindiği merak konusu oldu.

"TÜRKİYE TAM BİR AÇIK HAVA TIMARHANESİ!"

Gözlerin çevrildiği Nagehan Alçı'dan açıklama geldi. Fotoğrafı internette görüp paylaştığını söyleyen Alçı, şöyle dedi: