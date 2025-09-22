ROK'un düğününden paylaştığı fotoğraf çok konuşulmuştu! Nagehan Alçı'dan açıklama geldi

Yayınlanma:
Nagehan Alçı'nın eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın düğününden paylaştığı fotoğraf çok konuşulmuştu. Fotoğraftan avukat Merve Uçanok'u silen Alçı'dan ilk açıklama geldi.

Eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın, Pınar Ayaz ile evlenmesinin ardından Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kütahyalı ve Ayaz'ın nikâhta çekilen bir fotoğrafını paylaşarak çifti tebrik eden Alçı'nın, fotoğrafta bulunan avukat Merve Uçanok'u sildiği görüldü.

Alçı'nın "Pınar ve Rasim’e mutluluklar diliyorum…Yolları açık olsun…" diyerek yaptığı bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Paylaşıma çok sayıda yorum gelirken Merve Uçanok'un neden fotoğraftan silindiği merak konusu oldu.

foto.webp

"TÜRKİYE TAM BİR AÇIK HAVA TIMARHANESİ!"

Gözlerin çevrildiği Nagehan Alçı'dan açıklama geldi. Fotoğrafı internette görüp paylaştığını söyleyen Alçı, şöyle dedi:

"Memlekette komplo teorileri enflasyonu yaşandığı, bu saçmalıklar ulusal gazetelere dahi konu olduğu için bir açıklama yapma gereği duydum… O fotoğrafı o halde internette görüp paylaştım, kaldı ki evlenen çifte mutluluk dilerken olayın öznesinin fotoğrafını koymaktan doğal ne olabilir? Hakikaten Türkiye tam bir açık hava tımarhanesi!"

na.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

