3 kentte hava ulaşımına kar engeli!

Yurt genelinde etkili olan dondurucu soğuklar ve kar yağışı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Diyarbakır, Mardin ve Şırnak illerinde günlerdir aralıksız süren kar yağışı ve şiddetli tipi, karayollarının ardından havayolu ulaşımında da büyük aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi ve pistlerdeki buzlanma riski nedeniyle havayolu şirketleri güvenlik gerekçesiyle uçuşlarını durdurma kararı aldı.

YOLCULARA YENİ PLANLAMA DUYURUSU

Havalimanı yetkilileri ve havayolu şirketleri tarafından yapılan açıklamalarda, iptal edilen seferler nedeniyle mağduriyet yaşayan yolcular için yeni uçuş planlamalarının yapılacağı bildirildi. Mağdur olan yolcuların bilet işlemleri ve güncel sefer bilgileri için havayolu firmalarının çağrı merkezlerini veya mobil uygulamalarını takip etmeleri istendi. Ekiplerin pist temizleme çalışmaları sürerken, uçuşların hava koşullarının düzelmesiyle birlikte normale döneceği ifade edildi.