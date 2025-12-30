AKOM'dan İstanbullulara 'yılbaşı gecesi' uyarısı!

AKOM'dan İstanbullulara 'yılbaşı gecesi' uyarısı!
Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, haftalık hava tahmin raporunu yayımlayarak İstanbul halkını yılbaşı gecesi bekleyen soğuk ve yağışlı havaya karşı uyardı.

AKOM’un verilerine göre, İstanbul 2026 yılına soğuk ve aralıklı yağışların etkisi altında girecek. 31 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alacak olan çok bulutlu ve yağışlı hava, gün boyu hissedilecek. Gün içerisinde 5 derece civarında seyretmesi beklenen hava sıcaklığının, yılbaşı gecesi 0 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle yılın son gününün sabah saatlerinde daha etkili olması bekleniyor.

1 OCAK’TA DONDURUCU SOĞUK DEVAM EDECEK

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü de dondurucu soğuklar etkisini sürdürecek. Rapora göre, perşembe günü en düşük hava sıcaklığının -1 dereceye kadar düşeceği, en yüksek sıcaklığın ise 4 derece civarında kalacağı öngörülüyor. Kent genelinde metrekareye 1 ila 4 kilogram arasında yağış düşmesi beklenirken, soğuk havanın İstanbul genelinde yer yer etkisini artıracağı vurgulandı.

Son Dakika | Türkiye geneli yılbaşı tedbirleri duyuruldu! On binlerce kontrol noktası oluşturulduSon Dakika | Türkiye geneli yılbaşı tedbirleri duyuruldu! On binlerce kontrol noktası oluşturuldu

SÜRÜCÜ VE YAYALARA "GİZLİ BUZLANMA" UYARISI

Yetkililer, gece ve sabahın ilk saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte oluşabilecek buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle yılbaşı gecesi dışarıda olacak İstanbulluların hava koşullarına uygun giyinmeleri ve sürücülerin yollardaki gizli buzlanmaya karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu. AKOM, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin teyakkuzda olacağını bildirdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Türkiye
Osmaniye'deki IŞİD operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Osmaniye'deki IŞİD operasyonunda 9 kişi tutuklandı
İstanbul'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
İstanbul'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
Gıda teröründe 2025 raporu: Ceza yağdı
Gıda teröründe 2025 raporu: Ceza yağdı