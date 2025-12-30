Son Dakika | Türkiye geneli yılbaşı tedbirleri duyuruldu! On binlerce kontrol noktası oluşturuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirlerinin 30 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında dört gün boyunca kesintisiz uygulanacağını duyurdu. Hazırlıkların bir aydır sürdüğünü belirten Yerlikaya, “Tüm birimlerimizle sahadayız” dedi.

325 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK

Bu kapsamda 12 bin 687 uygulama noktası oluşturuldu. 298 bini asayiş, 27 bini trafik olmak üzere toplam 325 bin 267 personel görev yapacak. 44 bin 68 ekip, 720 hava ve 238 deniz unsuru ile 430 dedektör köpek kullanılacak.

Yerlikaya, son bir ayda 306 bin litre sahte/kaçak alkolün ele geçirildiğini, 816 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Uyuşturucu operasyonlarında ise 3 bin 406 kişi tutuklandı; 3,5 ton uyuşturucu ile 14 milyon hap ele geçirildi.

Son bir ayda toplam 19 bin 616 hakkında hapis kararı bulunan kişi yakalandı. Bunların 2 bin 708’i hırsızlık, 297’si kasten öldürme, 433’ü cinsel suçlar, 3 bin 218’i ise uyuşturucu suçlarından aranmaktaydı.

Yerlikaya, güvenlik altyapısında 31 bin 424 KGYS noktası, 107 bin 423 kamera, 4 bin 366 PTS noktası, 6 bin 708 yüz tanıma kamerası ve 115 bin 854 yaka kamerasının aktif olduğunu söyledi.

AFAD, 81 ilde ve birlik müdürlüklerinde 1.410 personel ve 396 araçla 7/24 görev başında olacak. Göç İdaresi ise 375 Mobil Göç Noktası aracı ve 4 bin 575 personelle 10 gün boyunca kontrol ve denetimlerini sürdürecek.

