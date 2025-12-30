Valilik duyurdu: İstanbul'da 19 ilçeye kar geliyor!

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak bu gece saatlerinden itibaren kentin büyük bir bölümünde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul’da hava sıcaklıklarının rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte ani ve sert bir düşüş yaşayacağı vurgulandı. Akşam saatlerinde 14 derece civarında seyreden sıcaklıkların, gece yarısından itibaren hızlı bir şekilde 3 dereceye, kentin yüksek kesimlerinde ise 0 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerine dönerek saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

19 İLÇEDE KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENTİSİ

Açıklamaya göre, akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışlar, sıcaklık düşüşüyle birlikte gece geç saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek. Valilik, özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde yer alan şu 19 ilçeyi kar yağışına karşı uyardı: Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile.

TEDBİRLİ OLUNMASI ÇAĞRISI YAPILDI

Hava koşullarındaki ani değişim nedeniyle buzlanma, don olayı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

