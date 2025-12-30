İstanbul’da olumsuz hava koşulları ulaşımı da etkiliyor. Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların güvenliği için yapılan bu düzenlemeler kapsamında, bazı hatlarda seferler geçici olarak durdurulurken, bazı rotalarda ise değişikliğe gidildi. Detaylar, şehir hatları ve İDO tarafından paylaşılan açıklamalarda yer aldı.

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

Eminönü-Rumeli Kavağı hat seferlerinin Beşiktaş ve Ortaköy iskeleleri ziyareti ile Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Üsküdar-Aşiyan Hattı seferleri ise Bebek-Anadolu Hisarı-Küçüksu ve Üsküdar-Bebek olarak planlanıyor.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER

Büyükada-Sedefadası Hattı Seferleri Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı Seferleri Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı Seferleri Beşiktaş-Adalar Hattı Seferleri Bostancı-Adalar Ring Hattı 09.00 Adalar-Kadıköy-Kabataş Hattı Seferi 10.05 Kabataş-Kadıköy-Adalar Seferi 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa