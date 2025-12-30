İstanbul'da vapur seferleri durduruldu!

İstanbul'da vapur seferleri durduruldu!
Yayınlanma:
Son dakika haberi... İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları ve İDO'ya ait bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul’da olumsuz hava koşulları ulaşımı da etkiliyor. Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların güvenliği için yapılan bu düzenlemeler kapsamında, bazı hatlarda seferler geçici olarak durdurulurken, bazı rotalarda ise değişikliğe gidildi. Detaylar, şehir hatları ve İDO tarafından paylaşılan açıklamalarda yer aldı.

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

Eminönü-Rumeli Kavağı hat seferlerinin Beşiktaş ve Ortaköy iskeleleri ziyareti ile Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Üsküdar-Aşiyan Hattı seferleri ise Bebek-Anadolu Hisarı-Küçüksu ve Üsküdar-Bebek olarak planlanıyor.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER

Büyükada-Sedefadası Hattı Seferleri

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı Seferleri

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı Seferleri

Beşiktaş-Adalar Hattı Seferleri

Bostancı-Adalar Ring Hattı

09.00 Adalar-Kadıköy-Kabataş Hattı Seferi

10.05 Kabataş-Kadıköy-Adalar Seferi

09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

09.45 Yenikapı-Yalova

09.45 Yalova-Yenikapı

12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

