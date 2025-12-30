İstanbul'da vapur seferleri durduruldu!
İstanbul’da olumsuz hava koşulları ulaşımı da etkiliyor. Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların güvenliği için yapılan bu düzenlemeler kapsamında, bazı hatlarda seferler geçici olarak durdurulurken, bazı rotalarda ise değişikliğe gidildi. Detaylar, şehir hatları ve İDO tarafından paylaşılan açıklamalarda yer aldı.
Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.
Meteoroloji uyardı! Marmara'ya fırtına geliyor
Eminönü-Rumeli Kavağı hat seferlerinin Beşiktaş ve Ortaköy iskeleleri ziyareti ile Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Üsküdar-Aşiyan Hattı seferleri ise Bebek-Anadolu Hisarı-Küçüksu ve Üsküdar-Bebek olarak planlanıyor.
İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER
Büyükada-Sedefadası Hattı Seferleri
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı Seferleri
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı Seferleri
Beşiktaş-Adalar Hattı Seferleri
Bostancı-Adalar Ring Hattı
09.00 Adalar-Kadıköy-Kabataş Hattı Seferi
10.05 Kabataş-Kadıköy-Adalar Seferi
09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
09.45 Yenikapı-Yalova
09.45 Yalova-Yenikapı
12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy
19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma