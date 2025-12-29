Meteoroloji uyardı! Marmara'ya fırtına geliyor

Meteoroloji uyardı! Marmara'ya fırtına geliyor
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi için yayımladığı uyarıyla yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen şiddetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırması öngörülüyor. İlk etapta güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren yön değiştirerek kuzey ve kuzeydoğu eksenine döneceği belirtildi. Rüzgar hızının 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetine ulaşarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz’de kar alarmı: Bolu Dağı’nda ulaşım durdu!Batı Karadeniz’de kar alarmı: Bolu Dağı’nda ulaşım durdu!

YETKİLİLERDEN UYARI

Hava tahmin raporunda fırtınanın etkisini çarşamba gününün ilk saatlerine kadar sürdüreceği, ardından kademeli olarak hafifleyeceği ifade edildi.

Yetkililer, özellikle deniz ulaşımını kullanacak olan vatandaşları sefer iptalleri ve gecikmeler gibi aksamalara karşı uyarırken, ilgililerin ve denizcilerin tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

yeni-proje.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

