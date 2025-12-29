Batı Karadeniz’de kar alarmı: Bolu Dağı’nda ulaşım durdu!

Batı Karadeniz’de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler yolları açık tutmak için yoğun çaba harcıyor.

Bolu Dağı geçişinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ankara-İstanbul arasındaki D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu’nda kar kalınlığı yer yer yarım metreyi aşarken, Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

KAR KALINLIĞI YARIM METREYE ULAŞTI, ARAÇLAR YOLDA KALDI

Bolu kent merkezinde de kar kalınlığı yaklaşık yarım metreye ulaştı. Birçok araç yollarda kalırken, vatandaşlar kar altında kalan araçlarını çıkarmaya çalıştı. Belediye ekipleri kaldırımlarda temizlik yaptı.

Karabük’te 3 gündür devam eden kar yağışı sonucu kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Kent genelinde sürücüler zor anlar yaşarken, belediye ekipleri kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Safranbolu’da ise bazı vatandaşlar karın keyfini çıkardı.

790 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kastamonu’da yoğun kar yağışı nedeniyle 790 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye yaklaşırken, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalara başladı.

İnebolu ilçesinde ise fırtına etkili oldu. Dev dalgalar sahil yoluna kadar ulaşırken, kum ve taş birikintileri nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri temizlik çalışması yapıyor.