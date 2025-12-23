Kulis Ankara'dan geldi: İşte AKP'nin konuştuğu asgari ücret oranları

Çift haneli enflasyon karşısında cüzdanı eriyen milyonlarca çalışanın kaderinde bu hafta kritik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kritik üçüncü toplantı öncesi kulisler hareketlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının ardından gözler, rakamların netleşeceği üçüncü toplantıya çevrildi. Milyonlarca çalışanı doğrudan, tüm piyasayı ise dolaylı yoldan etkileyecek olan yeni asgari ücret için gözler üçüncü toplantıda olsa da henüz bu toplantının tarihi belli değil.

AKP'Lİ İSİMLER BU ORANLARI KONUŞUYOR

Asgari ücrete yapılacak zam oranı ile ilgili gözler Ankara'da. İktidarın belirleyici ağırlığı bilinirken özellikle AKP kulislerinde ne konuşulduğu merak ediliyor.

Ekonomi Gazetesi parlemento muhabiri Besti Karalar, kulislerde konuşulan oranlara dair NBE TV Youtube yayınında "Yüzde 25'in altı konuşulmuyor, yüzde 30'un üzerine çıkması da mümkün görünmüyor" dedi. Karalar geçen sene yapılan zammın AKP'liler açısından da düşük kaldığını sözlerine ekledi.

BU HAFTA MI BELLİ OLACAK?

TGRT Haber'de konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise "Önümüzdeki hafta asgari ücretin ne olacağı belli olur ve açıklanır diye düşünüyorum" dedi.

Öngörüsünü paylaşan Erdursun şu değerlendirmede bulundu:

"Asgari ücretin yüzde yirmi beşler civarında artacağını biz öngörüyoruz. Asgari ücretin 27 bin beş yüz lirayla 28 bin lira bandında olacağını düşünüyoruz."

İŞTE OLASI ZAM SENARYOLARI VE CEBE GİRECEK PARA

Masadaki yüzdelik oranlara göre yeni asgari ücretin (net) ne kadar olacağına dair hesaplamalar ise şöyle şekillendi:

Yüzde 20 Zam: 26 bin 524 TL

Yüzde 25 Zam: 27 bin 630 TL

Yüzde 30 Zam: 28 bin 735 TL

Yüzde 35 Zam: 29 bin 840 TL

Yüzde 40 Zam: 30 bin 945 TL