Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel ekonomi politikalarını eleştirirken yüksek enflasyon karşısında milyonların giderek çaresiz hale getirildiğine işaret etti.

Asgari ücretin enflasyon karşısında eridiğini söyleyen Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın patronlara "Kefenin cebi yok" sözlerini anımsattı.

"BURAYA YAZIYORUM"

Özel şunları kaydetti:

"Asgari ücret alan için çok düşük, veren için çok yüksek. Nasıl memleket! 'Kefenin cebi yok' diyor, yani kendisi emeklinin kul hakkını yerken 16 bin 200 lira verirken, hiç aklına kul hakkı yemek gelmiyor. Sonra işverenin karşısına geçmiş, nasihat verirken, tasarruf erbabına dönüşüyor bir anda. Aman efendim 'kefenin cebi yok, aiz bunu yapın diyorum'. O zaman sormazlar mı büyük kentlerde kira 30 bin lira, yapmayı düşündüğün asgari ücret kirayı bile karşılamıyor. Ya da açlık sınırı 30 bin lira, vermeyi düşündüğü emekli maaşı 20.000 lira. 19.800 lira yapacak emekli maaşını buraya yazıyorum"