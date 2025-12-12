Gram altın 5 bin 900 TL'ye doğru gidiyor

Haftanın kritik günlerinin ardından altın piyasasında ibre yukarı doğru döndü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitmesinin ardından altın hareketlendi.

PİYASADA "BEKLENTİYİ AL, GERÇEKLEŞİNCE SAT" KORKUSU

Fed, 10 Aralık'ta politika faizini 25 baz puan indirerek 3,50- 3,75'e aralığına çekti.

Fed’in politika faizini aşağı çekmesi ve ileride sınırlı ilave indirim sinyalinde bulunması, uzun vadeli reel getiri beklentilerini baskılayarak altını destekledi.

POWELL'IN AÇIKLAMASI

Karar sonrası basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, "Çok fazla belirsizlik olduğu için belli bir patikamız yok, toplantı bazlı karar vereceğiz." dedi.

Powell’ın temkinli tonu ve “bekle-gör” vurgusu, bu güçlü ralli sonrası fiyatları ilk aşağı çekti sonra yatay seyre aldı. Ancak aradan geçen iki günde altın ivmeyi yukarı çevirdi.

Altın fiyatlarında faiz ağırlığı!

Hem iç hem de dış piyasalarda yankı bulan döviz ve altın kurlarındaki bu belirsizlik, gözleri altın fiyatlarına çevirdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç lira?" soruları arama motorlarında yine zirveye oturdu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

12 Aralık 2025 Cuma günü saat 08:45 itibariyle altında fiyatlama şu şekilde:

Gram altın % 0,11

ALIŞ(TL) 5.862,53

SATIŞ(TL) 5.863,30

Çeyrek Altın % 0,10

ALIŞ(TL) 9.532,00

SATIŞ(TL) 9.633,00

Altın (ONS) % 0,07

ALIŞ($) 4.278,57

SATIŞ($) 4.279,12