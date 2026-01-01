Kuryelere yüzde 47 zam!

Yeni yılın ilk gününde bir zam haberi de kurye sektöründen geldi. Esnaf kuryelerin paket başı ve saatlik ücretlerinde yüzde 47'ye varan artışlar yaşandı.

Ancak aylık 118 bin lirayı bulan brüt kazançlar, kuryelerin cebine giren "net maaş" değil; tüm işletme giderlerinin dahil olduğu bir "ciro" niteliği taşıyor. Halk, sokaklarda gece gündüz paket yetiştirmeye çalışan kuryelerin bu parayı kazanmak için kaç saat direksiyon salladığını ve hangi yasal çıkmazlara sürüklendiğini tartışıyor.

SAATLİK VE KİLOMETRE BAŞI ÜCRETLER YENİDEN BELİRLENDİ

Yapılan düzenlemeyle saatlik açılış ücretleri zamlandı. Özellikle kış aylarındaki zorlu koşullar nedeniyle 6 kilometre üzerindeki tekli siparişlere ek 30 liralık destek paketi de yürürlüğe girdi.

Yeni Kilometre Başı Ücret Tablosu:

0-3 km: 5,1 TL → 6,5 TL

3-5 km: 5,3 TL → 6,7 TL

5-6 km: 5,6 TL → 7,1 TL

6 km ve üzeri: 6,1 TL → 7,8 TL

'BONUS' SİSTEMİ MOTOKURYELERİ SUÇA MI İTİYOR?

Kuryelerin kazançlarını katlaması için sunulan günlük kampanya ücretleri, adeta bir "hız yarışını" tetikliyor. Günde 20 sipariş getirene 620 lira ek ödeme yapılırken, bu rakam 82 siparişe ulaşıldığında 4 bin 400 liraya kadar çıkıyor.

Günlük Sipariş Adedi Kampanya Ödemesi (TL) 20 Sipariş 620 TL 33 Sipariş 1.200 TL 48 Sipariş 1.870 TL 64 Sipariş 3.050 TL 82 Sipariş 4.400 TL

VERGİ VE BAĞ-KUR ÇIKMAZI: NAYLON FATURA TEHLİKESİ

Haberin en çarpıcı kısmını ise yüksek kazanca rağmen ödenemeyen vergiler oluşturuyor. Brüt 118 bin lira kazanan bir kurye; yakıt, yedek parça ve yemek masraflarını düştükten sonra kalan yüksek kar payı üzerinden ağır vergi ödememek için yasa dışı yollara sapıyor.

Sosyal medya gruplarında %1-3 komisyonla satılan "naylon faturalar", sektördeki vergi kaybını derinleştirirken kuryeleri de ağır hapis ve para cezası riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Birçok kurye, her ay 100 bin liranın üzerinde ciro yapmasına rağmen BAĞ-KUR primlerini ödeyemediğini ve icralık olduğunu ifade ediyor. Ücretli çalışanlar gibi sabit bir güvencesi olmayan kuryeler, emeklilik hayalleri yerine vergi yapılandırması ümidiyle çalışıyor.