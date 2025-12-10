Gümüş neden rekor kırdı? 3 nedeni var

Yatırımcının yeni gözdesi gümüş, 2025 yılına damgasını vurdu. Altın rekor üstüne rekor kırarken, gümüş sessiz sedasız yükseldi ve tarihinde ilk kez 60 dolar barajını yıkarak tüm zamanların zirvesine oturdu.

Gümüş almayanı pişman etti!

Ons gümüş, 2025'in en çok konuşulan yatırım aracı haline geldi. Spot piyasada 60 doların (45,10 sterlin) üzerine çıkarak tarihi bir rekora imza atan gümüşün bu yükselişi tesadüf değil. BBC'nin araştırmasına göre; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, teknoloji sektöründeki arz açığı ve ABD'nin olası gümrük tarifeleri bu patlamanın ana yakıtı oldu.

FED'İN FAİZ HAMLESİ YATIRIMCIYI YÖNLENDİRDİ

Fed'in bu akşam açıklayacağı kararda 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Faizlerin düşmesi ve doların zayıflaması, yatırımcıyı bankadan kaçırıp emtiaya yöneltti.

BBC'ye konuşan Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden Yeow Hee Chua, durumu şöyle özetledi:

“Faiz indirimiyle bankada nakit tutmanın veya kısa vadeli tahvillere yönelmenin getirisi azalınca doğal olarak değer saklama aracı görülen gümüş gibi varlıklara talep kayıyor.”

Gümüş altına imrendi: Rekor kırdı!

Altının bu yıl yüzde 50'den fazla değer kazanarak 4.000 doları aşması da gümüşe yaradı. OCBC Bank analisti Christopher Wong, yatırımcıların pahalı altının yerine "daha ucuz alternatif" arayışına girdiğini ve bunun "yayılma etkisi" yaratarak gümüşü parlattığını belirtti.

TEKNOLOJİ DEVLERİ GÜMÜŞE HÜCUM ETTİ

Gümüşü sadece bir yatırım aracı olarak görmek yanlış. Elektriği altın ve bakırdan daha iyi iletmesi, onu sanayinin vazgeçilmezi yapıyor. Elektrikli araçlar (EV), güneş panelleri ve yeni nesil bataryalardaki üretim artışı, gümüşe olan talebi arzın üzerine çıkardı.

Gümüşü olanlar yaşadı! Fed kararı öncesi rekor!

Singapur Yönetim Üniversitesi’nden Kosmas Marinakis, “Gümüş yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda fiziksel bir kaynak. Üreticilerin giderek daha fazla ihtiyaç duyduğu bir materyal haline geliyor” diyerek sanayi talebinin boyutuna dikkat çekti.

TRUMP KORKUSU ABD'DE STOKÇULUĞU BAŞLATTI

Fiyatları uçuran bir diğer etken ise "Trump korkusu" oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları kapsamında gümüşe de ek gümrük vergisi getirme ihtimali, piyasada paniğe yol açtı.

İhtiyacı olan gümüşün üçte ikisini ithal eden ABD'de üreticiler, tedarik zincirinin kopmasından korkarak "stokçuluk" yapmaya başladı. Bu panik alımları, küresel ölçekte arz sıkıntısını derinleştirerek fiyatların rekor kırmasında kritik rol oynadı.