Gümüş almayanı pişman etti!

Gümüş almayanı pişman etti!
Yayınlanma:
Altında yükseliş sürerken gümüş de tarihi zirvelere göz dikti. Kar satışlarına rağmen hızla toparlanan gümüşün onsu 58 doları aştı. ABD'den gelen faiz indirimi sinyalleri piyasayı ateşlerken gümüşe talep patladı.

Ekonomik belirsizlikler sürerken, değerli metaller piyasasında hareketlilik sürüyor. Kısa süreli bir geri çekilmenin ardından yeniden gaza basan gümüş, ons başına 58 dolar sınırını geçerek tüm zamanların en yüksek seviyelerine merdiven dayadı. Piyasaları domine eden bu yükselişin arkasında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına dair güçlenen "gevşeme" beklentileri yatıyor.

ABD VERİLERİ PİYASAYI ATEŞLEDİ

2025/08/20/newyork-borsasi-001.jpg

Eylül ayına ait gecikmeli açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri ve Michigan Üniversitesi'nin tüketici güveni anketi, Fed’in yakın vadede faiz makasını daraltabileceği ihtimalini masada tuttu. Özellikle enflasyon beklentilerindeki gerileme, faiz getirisi sunmayan gümüşü yatırımcı gözünde daha cazip kıldı. Bu durum, hafta başında yaşanan sert satış dalgasının hızla telafi edilmesini sağladı.

İŞSİZLİK SİNYALİ 'GÜVENLİ LİMANA' KAÇIŞI HIZLANDIRDI

ABD özel sektöründen gelen istihdam verileri ve şirketlerin işten çıkarma açıklamaları, ekonomideki soğumanın ve işe alımlardaki yavaşlamanın kanıtı oldu.

Altın fiyatlarında faiz ağırlığı!Altın fiyatlarında faiz ağırlığı!

Bu tablo, daha gevşek bir para politikasına geçiş olasılığını artırırken, piyasalarda kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu. Riskten kaçan yatırımcı, değer saklama aracı olarak yeniden gümüşe sarıldı.

STOKLAR ERİYOR, KITLIK KAPIDA!

2024/02/02/gumus.jpg

Yükselişi tetikleyen tek unsur makroekonomik veriler değil. Borsalardaki gümüş stoklarının alarm vermesi, Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) yönelik alım dalgası ve sektörün 2025 yılı için öngördüğü "arz açığı" piyasayı sıkıştırıyor.

Gümüş de uçuşa geçti!Gümüş de uçuşa geçti!

Bu arz kısıtı, kısa pozisyonların hızla kapanmasına ve fiyatların daha da yukarı tırmanmasına zemin hazırlıyor.

SANAYİ TALEBİ FİYATI KÖRÜKLÜYOR

Gümüşün sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda sanayi hammaddesi olması da fiyatları destekleyen kritik bir faktör. Güneş enerjisi panelleri ve temiz teknoloji alanlarından gelen istikrarlı talep, orta vadede gümüşün ateşinin sönmeyeceğinin sinyalini veriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
Ekonomi
Borsanın şampiyonları belli oldu: Parayı oraya yatıran uçtu!
Borsanın şampiyonları belli oldu: Parayı oraya yatıran uçtu!
Dünyada fark atarak birinciyiz: Onlarda 300 lira bizde 1300 lira!
Dünyada fark atarak birinciyiz: Onlarda 300 lira bizde 1300 lira!