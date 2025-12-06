Gümüş almayanı pişman etti!

Ekonomik belirsizlikler sürerken, değerli metaller piyasasında hareketlilik sürüyor. Kısa süreli bir geri çekilmenin ardından yeniden gaza basan gümüş, ons başına 58 dolar sınırını geçerek tüm zamanların en yüksek seviyelerine merdiven dayadı. Piyasaları domine eden bu yükselişin arkasında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına dair güçlenen "gevşeme" beklentileri yatıyor.

ABD VERİLERİ PİYASAYI ATEŞLEDİ

Eylül ayına ait gecikmeli açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri ve Michigan Üniversitesi'nin tüketici güveni anketi, Fed’in yakın vadede faiz makasını daraltabileceği ihtimalini masada tuttu. Özellikle enflasyon beklentilerindeki gerileme, faiz getirisi sunmayan gümüşü yatırımcı gözünde daha cazip kıldı. Bu durum, hafta başında yaşanan sert satış dalgasının hızla telafi edilmesini sağladı.

İŞSİZLİK SİNYALİ 'GÜVENLİ LİMANA' KAÇIŞI HIZLANDIRDI

ABD özel sektöründen gelen istihdam verileri ve şirketlerin işten çıkarma açıklamaları, ekonomideki soğumanın ve işe alımlardaki yavaşlamanın kanıtı oldu.

Altın fiyatlarında faiz ağırlığı!

Bu tablo, daha gevşek bir para politikasına geçiş olasılığını artırırken, piyasalarda kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu. Riskten kaçan yatırımcı, değer saklama aracı olarak yeniden gümüşe sarıldı.

STOKLAR ERİYOR, KITLIK KAPIDA!

Yükselişi tetikleyen tek unsur makroekonomik veriler değil. Borsalardaki gümüş stoklarının alarm vermesi, Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) yönelik alım dalgası ve sektörün 2025 yılı için öngördüğü "arz açığı" piyasayı sıkıştırıyor.

Gümüş de uçuşa geçti!

Bu arz kısıtı, kısa pozisyonların hızla kapanmasına ve fiyatların daha da yukarı tırmanmasına zemin hazırlıyor.

SANAYİ TALEBİ FİYATI KÖRÜKLÜYOR

Gümüşün sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda sanayi hammaddesi olması da fiyatları destekleyen kritik bir faktör. Güneş enerjisi panelleri ve temiz teknoloji alanlarından gelen istikrarlı talep, orta vadede gümüşün ateşinin sönmeyeceğinin sinyalini veriyor.