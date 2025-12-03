Gümüş de uçuşa geçti!

Yayınlanma:
Altın fiyatları yükselirken, son zamanlarda gözlerin üzerinde olduğu gümüş de rekor seviyeye doğru yükseldi.

Ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist baskı altında ezilen vatandaşın, altına gücü yetmeyince yöneldiği gümüş de yükselişe geçti.

Yedi işlem günü boyunca aralıksız yükselerek yaklaşık yüzde 17 değer kazanan gümüş, piyasalardaki arz daralması ve faiz indirimi beklentileriyle ateşlendi. Pazartesi günü 58,84 dolar seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek değerine ulaşan değerli metal, bu zirvenin ardından yatay bir seyire geçti.

FED BAŞKANLIĞI DEĞİŞİMİ BEKLENTİYİ ARTIRDI

2023/12/07/gumus.jpg

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nda (Fed) yaşanacak görev değişimini fiyatlamaya başladı. Mayıs ayında görev süresi dolacak olan Jerome Powell'ın ardından gelecek yeni ismin ve bu ay açıklanacak gecikmiş ekonomik verilerin, parasal gevşeme (faiz indirimi) çağrılarını güçlendireceği öngörülüyor.

Piyasaların gözü çarşamba gününe çevrildi: Altın, gümüş ve borsanın yönünü belirleyecekPiyasaların gözü çarşamba gününe çevrildi: Altın, gümüş ve borsanın yönünü belirleyecek

Kısa vadede piyasaların gözü Fed'in bu ayki toplantısına çevrilmiş durumda. Yatırımcılar, toplantıdan bir faiz indirimi kararı çıkmasını bekliyor. Bilindiği üzere, faiz oranlarının düşmesi, getiri sağlamayan altın ve gümüş gibi değerli metalleri cazip hale getirerek fiyatlarını yukarı çekiyor.

ARZ SIKIŞIKLIĞI SPEKÜLASYONU KÖRÜKLÜYOR

2024/01/30/gumus3.jpg

Gümüş fiyatlarındaki yükselişi tetikleyen bir diğer unsur ise arz tarafında yaşanan problemler oldu. Spekülatif para akışının arz sıkışıklığına oynaması, piyasayı daha da ısıttı.

Altın, bakır, gümüş... Hepsi yükselecek!Altın, bakır, gümüş... Hepsi yükselecek!

Geçtiğimiz ay Londra'ya rekor miktarda gümüş girişi yaşanması, diğer finans merkezleri üzerinde baskı oluşturdu ve fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

