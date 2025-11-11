Altın, bakır, gümüş... Hepsi yükselecek!

Alman bankacılık devi Commerzbank, 2026 yılına yönelik emtia fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Banka, altının ons fiyatının 4.200 dolara ulaşabileceğini öngörürken, gümüş için 50 dolar, platin için 1.700 dolar ve paladyum için 1.400 dolar tahmini yaptı.

Sanayi metalleri için de beklentilerini yükselten Commerzbank, alüminyumun ton fiyatını 2.900 dolar, bakırın ton fiyatını ise 10.500 dolar olarak revize etti.

DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ KORUNUYOR

Alman bankası Commerzbank, 2026 yılına ilişkin yeni emtia fiyatı öngörülerini paylaştı. Banka, özellikle değerli metaller konusundaki yükseliş beklentisini koruduğunu belirtti. Raporda, altının ons fiyatının önümüzdeki yıl sonunda 4.200 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsü yer aldı.

Mevcut durumda 4.141 dolar civarında işlem gören ons altının, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 58'lik bir artış kaydettiği biliniyor. Commerzbank, aynı dönem için gümüşün ons başına 50 dolar, platinin 1.700 dolar ve paladyumun ise 1.400 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

SANAYİ METALLERİNDE REVİZYON

Sanayi metallerine ilişkin tahminlerde de revizyona gidildiği açıklandı. Banka, alüminyum için ton başına fiyat beklentisini 2.600 dolardan 2.900 dolara yükseltti. Bakır için daha önce 9.600 dolar olan beklenti ise 10.500 dolar olarak güncellendi.