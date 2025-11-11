İsviçreli banka açıkladı: Altın fiyatları düşecek m?

Zürih merkezli İsviçre bankası UBS, altın fiyatlarında yaşanan son düşüşün "sadece bir ara" olduğunu belirterek, ons fiyatının 4.700 dolara doğru yükselebileceği yönünde bir tahminde bulundu.

Türkiye'de altına talep yüksek kalacak

UBS'e göre, artan siyasi belirsizlikler ve finansal piyasalardaki riskler, güvenli liman varlıklarına olan talebi güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyor. Bu durumun, altın fiyatlarını ons başına 4.700 dolara kadar taşıyabileceği öngörülüyor.

SADECE BİR MOLA

Bankanın stratejistleri, altında yaşanan son geri çekilmenin, devam eden yükseliş trendi içerisinde yalnızca bir mola olduğuna inanıyor.

Ulrike Hoffmann-Burchardi liderliğindeki ekip, ABD tarihindeki en uzun hükümet kapanmasının potansiyel olarak sona ermesinin risk iştahını desteklese dahi, altın fiyatlarının tırmanışını sürdürebileceğini düşünüyor. Ekip, Senato'nun harcama yasa tasarısını kesinleştirme oylamasının zamanlamasına ilişkin süren belirsizliklere ve Kongre'nin daha uzun vadeli bir uzlaşmaya varamaması halinde gelecek yılın başında yeni bir kısmi kapanma olasılığına dikkat çekti.

UBS ayrıca, Yüksek Mahkeme'nin Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında uygulanan gümrük tarifelerinin yasallığı hakkındaki beklenen kararının yarattığı belirsizliğe de işaret etti. Banka, bu durumun "altına devam eden destek sağlaması gerektiğini" vurguladı.

YÜKSELEN DEVLET BORCU SEVİYELERİ ALTINA OLAN TALEBİ ARTIRIYOR

UBS'in analizine göre, küresel çapta yükselen devlet borcu seviyeleri de altına olan talebi körüklüyor. Bu talebin, mali sürdürülebilirlik ve ulusal para birimlerinin değer kaybına yönelik endişelerden beslendiği belirtildi.

Altın yükselişe geçer mi?

Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı son veriler de bu beklentiyi destekliyor. Yatırım akışları ve merkez bankalarının yeniden hızlanan alımları sayesinde, toplam altın talebinin Eylül çeyreğinde rekor bir seviyeye ulaştığı görüldü. UBS, bu yıl ve gelecek yıl altın talebinin 2011'den bu yana en güçlü seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.