Altın yükselişe geçer mi?
Yayınlanma:
Altın fiyatları uzun zaman sonra düşüş eğilimine girerken, alım-satım yapacaklar yeniden yükselir mi diye merak ediyor.

Altın fiyatları, iki haftadır süren düşüş trendinin ardından bu haftayı yatay bir seyirle kapatmaya hazırlanıyor. Geçen hafta küresel piyasalarda 4.002 dolardan kapanan ons altın, haftanın son işlem gününe (TSİ 07.00 itibarıyla) 3.992,33 dolar civarında başladı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması ve FED yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli mesajları, altın fiyatlarında kâr satışlarını hızlandırmıştı. Ayrıca, Çin’in fiziki altın piyasasındaki vergi teşvikini kaldırması da talep beklentilerini zayıflatarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturmuştu.

Ancak dün ABD’de açıklanan istihdam verileri, işgücü piyasasında zayıflamaya işaret ederek altına destek sağladı.

ALTIN FİYATLARI

7 Kasım Cuma gününün ilk saatlerinde altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın % (TL/GR) 0,90

ALIŞ(TL) 5.436,78

SATIŞ(TL) 5.437,53

Çeyrek Altın % 0,72

ALIŞ(TL) 9.103,00

SATIŞ(TL) 9.195,00

Altın (ONS) % 0,62

ALIŞ($) 4.005,04

SATIŞ($) 4.005,60

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTIYOR

ABD’de açıklanan özel sektör istihdam raporlarının zayıflamaya işaret etmesi ve federal hükümetin kapanmasının sürmesi, güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını destekledi.

Piyasalar, yurt içinde TCMB’nin enflasyon raporu ve Hazine nakit dengesinin; yurt dışında ise Almanya dış ticaret dengesi ile ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksini takip edecek.

Teknik açıdan ons altında 3.750 doların destek, 4.250 doların ise direnç seviyesi olarak öne çıktığı ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

