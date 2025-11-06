Altın tırmanışa geçti

Altın fiyatları, ABD’de açıklanan güçlü istihdam verilerine rağmen yükseliş eğilimini sürdürüyor. Yatırımcıların yeniden güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle altın güne alıcılı başladı.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN TALEBİYLE DESTEĞİNİ KORUYOR

ABD’de açıklanan ADP özel sektör istihdam raporuna göre, özel sektörde istihdam ekimde 42 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Verinin güçlü gelmesi, faiz indirimi beklentilerini zayıflatsa da yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı altını destekledi.

ALTIN FİYATLARI

6 Kasım gününe ait altın fiyatları saat 10:36 itibarıyla şu şekilde:

Gram altın

5.424,36

5.425,00

22 Ayar Bilezik

5.069,86

5.095,46

Altın (ONS)

4.007,50

4.008,06

Altın ($/kg)

128.140,00

128.155,00

Cumhuriyet Altını

36.128,00

36.403,00

Yarım Altın

18.120,00

18.266,00

Çeyrek Altın

9.060,00

9.138,00

Reşat Altını

36.160,47

36.435,95

22 Ayar Altın TL/Gr

5.055,98

5.286,87