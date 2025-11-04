Ünlü banka 'altında alım fırsatı'nı açıkladı!

Standard Chartered, altın için 12 aylık fiyat hedefini 4 bin 500 dolar olarak korudu. Banka, zayıflayan dolar, enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının güçlü alımları gibi temel destekleyici unsurların halen geçerliliğini sürdürdüğüne dikkat çekti.

Altın yatırımcılarına kritik uyarı: Fiyatlar aşağı düşebilir!

Son bir yılda %49 değer kazanan altın, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen yükseliş trendini koruyor.

“NORMALLEŞME BİRKAÇ HAFTA SÜREBİLİR”

Banka analistleri, piyasa normalleşmesinin birkaç hafta içinde tamamlanabileceğini belirtti. Teknik açıdan ise 3.945–4.060 dolar aralığında güçlü destek seviyeleri bulunduğu ifade edildi.

Alım fırsatı mı? Altın düşüşe geçti!

Bu seviyelere yaşanabilecek geri çekilmelerin altın pozisyonlarını artırmak için uygun zaman olabileceği vurgulandı.

2026’YA KADAR TALEP GÜÇLÜ KALACAK

Raporda ayrıca, itibari para birimlerinden uzaklaşma eğilimi ve merkez bankalarının süregelen alımları gibi yapısal faktörlerin 2026’ya kadar altın talebini destekleyeceği öngörüsüne yer verildi.