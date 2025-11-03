Altın yatırımcılarına kritik uyarı: Fiyatlar aşağı düşebilir!

Altın piyasası, bu hafta Fed’in faiz kararı ve ABD-Çin görüşmelerine odaklanırken, ons fiyatında haftalık kayıp yüzde 2,7’yi aştı. Uzmanlar, 2026 yılı için altın fiyatlarının gerilemeye devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

FED’İN KARARI VE TRUMP-Şİ GÖRÜŞMESİ

Emtia piyasalarında haftanın en önemli gelişmeleri ABD-Çin liderlerinin Güney Kore’deki görüşmesi ve Fed’in faiz indirimi oldu.

İslam Memiş tarih verdi: Gram altında gevşeme yakın!

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tarım ürünleri ticareti konusunda uzlaşı mesajları verirken, tarafların yakınlaşması güvenli liman talebini zayıflattı.

Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek %3,75–4,00 aralığına çekti. Fed Başkanı Jerome Powell, Aralık ayında ek faiz indiriminin “kesin olmadığını” vurguladı. Bu açıklamalar sonrası dolar endeksi yükselirken, altın fiyatları geriledi.

ONS ALTIN 4.002 DOLARA GERİLEDİ

Altının ons fiyatı, rekor seviyelerden başlattığı düşüşünü ikinci haftaya taşıdı ve 4.002 dolar seviyesinde haftayı tamamladı. Haftalık kayıp yüzde 2,7’yi aşarken, gram altın da 5.412 TL seviyelerinde işlem gördü.

Capital Economics Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, fiyatlardaki düşüşün “sürdürülemez yükselişin ardından gelen spekülatif çözülme” olabileceğini söyledi. Hussain’e göre, “Fed’in beklenenden daha az faiz indirimi yapması ve bağımsızlık endişelerinin azalması” 2026’da altın fiyatlarını aşağı çekebilir.

DEĞERLİ METALLERDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

Fed’in faiz indirimi kararı, Trump-Şi görüşmesinin ardından güvenli liman talebinin zayıflamasıyla dengelendi.

Platin ons fiyatı altına paralel düşüş kaydetti.

Gümüş ve paladyum, sanayi talebiyle haftayı artıda kapattı.

Haftalık bazda paladyum yüzde 0,6, gümüş yüzde 0,2 değer kazanırken, platin yüzde 2,3 geriledi.

BAZ METALLERDE ARZ-TALEP DENGESİ

Baz metallerde fiyatlar, ABD-Çin görüşmesinin etkisiyle haftanın ilk yarısında yükseldi ancak Powell’ın şahin mesajları sonrası kar satışları geldi.

Altın alacaklar dikkat: Dünyanın dev bankaları tahminlerini açıkladı



Çin’de imalat sanayi endeksinin 49’a gerilemesi, emtia talebini baskıladı.

Bakır yatay seyretti,

Alüminyum yüzde 1,1,

Çinko yüzde 1,

Kurşun yüzde 0,3 değer kazandı,

Nikel yüzde 0,5 düştü.

PETROL VE DOĞAL GAZDA ZIT YÖNLÜ SEYİR

Brent petrol haftayı yüzde 0,9 düşüşle kapatırken, doğal gaz fiyatları veri merkezlerinin artan elektrik talebiyle yüzde 24,8 yükseldi.

OPEC+’ın kasım toplantısında üretim artışı açıklaması bekleniyor.

TARIM EMTİASINDA ÇİN ETKİSİ

Tarım ürünlerinde, ABD-Çin görüşmeleri sonrası soya fasulyesi fiyatları yükselirken, mısır ve buğday sınırlı kazanç sağladı.

Chicago Borsası’nda:

Soya fasulyesi yüzde 4,

Buğday yüzde 4,2,

Mısır yüzde 1,8 arttı.

Pirinç yüzde 4,3 düşerken, pamuk yüzde 2,1 yükseldi.

2026’DA ALTIN NE OLUR?

Analistler, Fed’in temkinli duruşu ve doların güçlenmesi nedeniyle 2026’da altın fiyatlarının aşağı yönlü hareketini sürdürebileceğini öngörüyor.

Altın için yeni yılda 4.000 doların altı test edilebilir.