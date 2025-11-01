Altın alacaklar dikkat: Dünyanın dev bankaları tahminlerini açıkladı

Altın piyasasında dalgalanmalar sürerken, uluslararası yatırım bankaları tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bank of America, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley ve Societe Generale, 2026 yılında ons altının 5.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

ALTINDA RALLİ HIZ KESMİYOR

Yılbaşından bu yana yüzde 53 değer kazanan altın, geçtiğimiz hafta kısa süreli bir düzeltme yaşadı. Ancak bu yükselişin yüzde 31’lik kısmı sadece 22 Ağustos – 20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti.

Piyasalarda kısa vadeli dalgalanma sürerken, dev yatırım kuruluşlarının ortak görüşü, altın rallisinin henüz sona ermediği yönünde.

BANK OF AMERICA: 2026’DA 5.000 DOLAR MÜMKÜN

Bank of America (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Banka, altın fiyatının 2026’da 5.000 dolar/ons seviyesine çıkabileceğini, gümüşün ise 65 dolar/ons hedefini test edebileceğini belirtti.

BofA’nın 2026 yılı ortalama fiyat beklentisi altın için 4.400 dolar, gümüş için ise 56,25 dolar olarak açıklandı.

HSBC: ASYA TALEBİ ALTINI DESTEKLEYECEK

HSBC Global Investment Research, altının 2026 başında 5.000 dolara ulaşma potansiyeli bulunduğunu, 2025 genelinde ise ortalama 4.600 dolar/ons seviyesinde seyredeceğini öngördü.

Banka, Çin Merkez Bankası (PBOC) öncülüğünde Asya merkez bankalarından gelen alımların fiyatları desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

HSBC ayrıca, Hindistan ve Çin’de artan altın ETF talebinin likiditeyi artırarak piyasalara olumlu yansıyacağını belirtti.

MORGAN STANLEY: FİZİKİ TALEP GÜÇLÜ

Morgan Stanley, güçlü fiziki talep ve küresel belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatlarının 2026 ortasında 4.500 dolar/ons seviyesine kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Banka, ETF girişlerinin süreceğini ve merkez bankalarının alımlarına daha yavaş tempoda da olsa devam edeceğini belirtti.

Ancak Morgan Stanley, merkez bankalarının rezerv azaltımı veya oynaklığın artması durumunda fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşabileceği uyarısında bulundu.

JPMORGAN: ÜÇ YILDA YÜZDE 110 ARTIŞ POTANSİYELİ

JPMorgan stratejistleri, yatırımcı ilgisinin sürmesi halinde altın fiyatlarının önümüzdeki üç yılda yüzde 110 oranında artabileceğini tahmin ediyor.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, yatırımcıların hisse senetlerine karşı korunmak için altına yöneldiğini belirtti.

Stratejistlere göre, yatırımcı portföylerinde altının payı yüzde 2,6’dan 4,6’ya çıkarsa, bu artış fiyatları iki katına taşıyabilir.

GOLDMAN SACHS VE SOCIETE GENERALE’DEN BENZER ÖNGÖRÜLER

Goldman Sachs, altın için 2026 sonu fiyat hedefini 4.900 dolar olarak korudu. Banka, merkez bankaları ve kurumsal yatırımcı talebinin yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğunu ifade etti.

Societe Generale ise benzer şekilde, altın fiyatının 2026 sonuna kadar 5.000 dolara ulaşacağını öngördü.