Altına hücum başladı: Fiyatlar artacak uyarısı

Dünya Altın Konseyi’nin (World Gold Council - WGC) son raporuna göre, 2025’in üçüncü çeyreğinde küresel altın talebi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Jeopolitik gerilimler, kalıcı enflasyon ve zayıflayan doların etkisiyle yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldi. Uzmanlara göre hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların ilgisi önümüzdeki dönemde de sürebilir.

REKOR TALEP: 1.313 TON ALTIN

WGC verilerine göre, üçüncü çeyrekte toplam altın talebi (OTC dahil) yıllık bazda yüzde 3 artarak 1.313 tona yükseldi. Bu rakam, veri kayıtlarının başladığı dönemden bu yana kaydedilen en yüksek çeyreklik seviye oldu. Talebin parasal değeri ise yüzde 44 artarak 146 milyar dolara ulaştı.

YATIRIMCILAR GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞINDA

WGC Kıdemli Piyasa Analisti Louise Street, altın talebindeki artışın küresel piyasalardaki belirsizliklerle bağlantılı olduğunu belirtti. Street, “Jeopolitik riskler, kalıcı enflasyon ve ticaret politikalarındaki dalgalanmalar yatırımcıların portföylerini güvence altına almak için altına yönelmesine yol açtı” ifadelerini kullandı.

Louise Street, rapora ilişkin değerlendirmesinde, üçüncü çeyrekte altının ons fiyatının 4 bin dolara doğru yükselişinin yıl boyunca talebi artıran faktörlerin gücünü ve kalıcılığını ortaya koyduğunu belirtti.

"FİYATLARIN DAHA FAZLA YUKARI YÖNLÜ HAREKETİ MÜMKÜN"

Artan jeopolitik gerilimler, inatçı enflasyonist baskılar ve küresel ticaret politikasındaki belirsizliklerin yatırımcıların portföylerinde dayanıklılık oluşturma arayışına girmesiyle güvenli liman varlıklara ilgiyi körüklediğini dile getiren Street, şunları kaydetti:

"Altına yönelik görünüm iyimserliğini koruyor. Zayıflayan ABD doları, düşen faiz beklentileri ve stagflasyon tehdidi, yatırım talebini daha da artırabilir. Altın bu yıl rekor üstüne rekor kırdı ve mevcut koşullar, fiyatlarda daha fazla yukarı yönlü hareketin mümkün olduğunu gösteriyor. Araştırmalarımız, piyasanın henüz doygunluğa ulaşmadığını ve altını stratejik olarak elde tutmanın gerekçesinin hala güçlü biçimde geçerli olduğunu ortaya koyuyor."

Yılın başından bu yana toplam altın talebi 3.717 tona, değer olarak ise 384 milyar dolara yükseldi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41’lik artış anlamına geliyor.

ETF VE FİZİKİ ALTIN YATIRIMI ZİRVEDE

Altın yatırımındaki yükselişin büyük kısmını borsa yatırım fonları (ETF) ve fiziki altın alımları oluşturdu. Üçüncü çeyrekte ETF talebi 222 ton artarken, külçe ve madeni para yatırımı da üst üste dördüncü kez 300 tonun üzerinde (316 ton) gerçekleşti.

Analistlere göre bu eğilim, faiz indirim beklentileriyle birleşerek altın fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasına neden oldu.

MERKEZ BANKALARI REKOR ALIM YAPTI

WGC’nin raporuna göre, merkez bankaları da altın piyasasındaki talebe önemli katkı sundu.

Üçüncü çeyrekte 220 tonluk altın alımı gerçekleştiren merkez bankalarının toplam alımı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 28 arttı.

Yılbaşından bu yana yapılan 634 tonluk alım, geçen yılın rekoru olan 724 tonun biraz gerisinde kaldı.

MÜCEVHER TALEBİ GERİLEDİ

Altın fiyatlarının tarihi zirvelerde seyretmesi, mücevher sektöründe talebi baskıladı. WGC verilerine göre, küresel mücevher talebi altı çeyrektir devam eden düşüş trendini sürdürerek 371 tona geriledi. Ancak değer bazında yüzde 13’lük artışla 41 milyar dolarlık hacme ulaştı.

TEKNOLOJİDE TALEP DENGELENDİ

Teknoloji sektöründeki altın kullanımı ise büyük ölçüde yatay seyretti. ABD gümrük tarifeleri, yapay zekâ yatırımlarındaki artış ve yüksek fiyatlar, teknolojik kullanımda denge yarattı. WGC, bu alandaki altın talebinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla hafif bir düşüş gösterdiğini bildirdi.