İslam Memiş tarih verdi: Gram altında gevşeme yakın!

Altın fiyatlarında son haftalarda görülen gerileme yatırımcıları endişelendirirken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, yaşanan düşüşün geçici olduğunu belirterek, Kasım ayının yeni bir alım fırsatı sunduğunu söyledi.

“KORKUNUN OLDUĞU YERDE FIRSAT VARDIR”

Altındaki sert düşüşlerin yatırımcıları paniğe sevk etmemesi gerektiğini vurgulayan Memiş, şu değerlendirmede bulundu:

“Korkunun olduğu yerde fırsat vardır. Şu anda yaşanan geri çekilme kalıcı değil. Gram altında 5.500 TL, ons altında 4.000 dolar seviyeleri güçlü destek bölgeleri. Bu seviyeler test edilirse, altına uzun vadeli giriş için en uygun zaman olur.”

Memiş, kısa vadeli satışlardan kaçınılması gerektiğini belirterek, “Altınını satan daha sonra daha yüksek fiyattan almak zorunda kalabilir” uyarısında bulundu.

“KASIM ORTASI YILIN SON ALIM FIRSATI OLABİLİR”

Uzman isim, Kasım ayının ikinci haftasında kısa süreli bir geri çekilme beklediğini ve bu dönemin yılın son alım fırsatı olabileceğini dile getirdi:

“Kasım ortasında fiyatlarda kısa bir gevşeme görebiliriz. Bu süreçte piyasayı yakından takip eden yatırımcılar, doğru zamanda hamle yaparsa yıl sonuna kadar kazançlı çıkabilir.”

Memiş’e göre 2026 yılına kadar altın ve gümüşte yeni bir yükseliş döngüsü başlayacak ve sabırlı yatırımcılar bu dönemde önemli avantaj elde edecek.

“ALTININI SATAN PİŞMAN OLABİLİR”

Memiş, piyasalardaki ani satış dalgalarına karşı yatırımcıları uyararak, şunları söyledi:

“Elinde altın bulunan yatırımcı sabırlı olmalı. Panikle satış yapanlar geçmişte hep zarar etti. Kasım ayında alım yapanlar, 2026’da ciddi kazanç elde edebilir.”

GÜMÜŞ İÇİN DE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Memiş, gümüş yatırımcılarına da dikkat çekici tavsiyelerde bulundu:

“2026 itibarıyla gümüşün performansı altını geçebilir. Uzun vadeli portföylerde gümüşe yer açmak akıllıca olacaktır.”

İslam Memiş’in analizine göre, Kasım ayı altın yatırımcıları için kritik bir dönüm noktası olabilir. 5.500 TL seviyeleri güçlü destek olarak öne çıkarken, bu dönemi sabırla bekleyen yatırımcıların 2026’da yüksek kazanç potansiyeli bulunuyor.