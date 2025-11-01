Altın rekordan vazgeçti düşüşe geçti!
Altın fiyatları haftalar sonra gerilemeye başladı. Uzun zamandır zirveden inmeyen altın, rallilerle gözleri üzerine çevirmişti.
Bu sıradışı hareketler takip edilirken, altında beklenen düzeltme geride bıraktığımız haftanın başında geldi.
PİYASALAR BU İKİ GELİŞMEYE ODAKLANDI
Bir yandan Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisi bir yandan ticari gerilimin sürdüğü ABD-Çin ilişkilerindeki yumuşama sinyali altında beklenen düzeltmeyi getirdi.
RİSK ALGISI AZALDI
Fed, beklentiler doğrultusunda 25 baz puanlık indirim yaparken, masaya oturan Çin-ABD de vergilerin sınırlandırılması ve nadir toprak elementleri hakkında anlaştı.
Bu olumlu gelişmeler risk algısını azaltırken, güvenli liman arayışını da azalttı. Altın bu gelişmelerin ardından yüksek seyrini düşüşe çevirdi.
ALTIN FİYATLARI
Peki 1 Kasım 2025 günü altın fiyatları ne durumda? İşte gram, çeyrek, ons altın fiyatları...
Gram altın % -0,33
ALIŞ(TL) 5.411,59
SATIŞ(TL) 5.412,39
Çeyrek Altın % -0,74
ALIŞ(TL) 9.154,00
SATIŞ(TL) 9.258,00
Altın (ONS) % -0,53
ALIŞ($) 4.002,93
SATIŞ($) 4.003,51