Gümüş almayı düşünenler dikkat! Dev banka açıkladı

Altında yaşanan olağan dışı ralli ve rekorlar sonrası alım-satım yapacaklar bunun bir balon mu olduğundan, alım fırsatının ne zaman olacağına kadar birçok soruya cevap arıyor.

Ancak mevcut tablo pek çok uzman için öngörüde bulunmanın zor olduğu bir süreci gösteriyor. Diğer yandan altın başta olmak üzere altın ve gümüşün önümüzdeki yıl yükselişini sürdüreceği öngörülüyor.

Gram altın 5 bin 700 lira oldu

O tahminlerden biri de Avustralyalı banka ANZ Group Holdings Ltd.'den geldi.

ALTINDA 4.600 DOLAR HEDEFİ

ANZ analistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes, yayımladıkları raporda altının “olağanüstü rallisinin” yavaşlama belirtisi göstermediğini belirtti. Banka, yıl sonu için altın fiyatı tahminini 4.400 dolar seviyesine yükseltti. Analistlere göre, Haziran 2026’ya kadar ons altın 4.600 dolara kadar tırmanabilir.

Altın neden yükseliyor? Madde madde anlattı

Tahminlerde, Fed’in Mart 2026’ya kadar dört kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörüsü etkili oldu.

YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

ANZ’ye göre altının yükselişi;

Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler,

Küresel politik belirsizlikler,

Ticaret vergilerindeki artış,

Jeopolitik gerilimler ve

Artan borç yükü

gibi “yapısal faktörler” tarafından destekleniyor.

GÜMÜŞTE HEDEF 57,5 DOLAR

Rapor, yalnızca altın değil gümüş için de güçlü bir görünüm ortaya koydu. Buna göre gümüş fiyatlarının Haziran 2026’ya kadar 57,50 dolara yükselmesi bekleniyor.