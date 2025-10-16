Gram altın 5 bin 700 lira oldu

Yayınlanma:
Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Peş peşe gelen rekorların ardından ABD-Çin gerilimi fiyatları daha da yükseltti.

Altın fiyatlarında yaşanan büyük ralliler, gümüşün tüm zamanların en büyük yükselişini kaydetmesi şaşkınlıkla izleniyor. Küresel gerilimlerle sarsılan piyasalarda belirsizlik ortamı güvenli liman olarak görülen altını her güne yeni bir rekorla başlıyor.

BİR GÜNDE DEVASA ARTIŞ

Dün 5 bin 640 lira ile rekor kıran gram altın bugün sabah 5 bin 700 liraya çıkarak yeni rekor kırdı.

Uluslararası spot altın fiyatı, yüzde 0,8 artışla ons başına 4 bin 242 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 1,2 değer kazanarak 4 bin 253,70 dolara yükseldi.

ALTIN FİYATLARI

16 Ekim saat 08:55 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın % 0,39

ALIŞ(TL) 5.682,39

SATIŞ(TL) 5.683,06

Çeyrek Altın % 0,31

ALIŞ(TL) 9.552,00

SATIŞ(TL) 9.637,00

Altın (ONS) % 0,34

ALIŞ($) 4.221,94

SATIŞ($) 4.222,47

Alım-satım yapacaklar ise altını ne zaman almalarının doğru olacağını merak ediyor. Uzmanlar uluslararası gelişmelere işaret ediyor. Gazze'de ateşkesin sağlanmasına rağmen Trump, Netanyahu, Putin gibi liderlerin açıklama ve kararları halen küresel piayaslara güven vermiyor.

ABD'nin Çin'e getirdiği yüzde 100'lük ek gümrük vergisi yeniden ticaret savaşlarını başlattı. Tarafların gerilimi tırmandıran açıklamaları sürüyor. Ateşkes anlaşması ile sağlanan ılımlı ortam hem kırılgan dengelerin yarattığı riskle hem ek vergi gibi kararlarla hemen sarsılabiliyor.

Haliyle yükseliş tersine dönerse kayıp yaşama endişesi ile alım satım yapacaklar temkinli.

ABD’li yatırım bankası Bank of America'dan (BofA) çarpıcı bir tahmin geldi.

YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

BoFa değerli metaller için fiyat tahminlerini rekor seviyelere çıkardı. Banka, altın ve gümüşteki yükseliş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirterek 2026 yılı için tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Fransa'nın önde gelen bankası Societe Generale ise 2026 tahminini tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak açıkladı. Banka ons altının 5 bin dolara yükseleceğini öngördü.

BofA’nın yayımladığı rapora göre, altının ons fiyatı 5.000 dolara, gümüşün ons fiyatı ise 65 dolara ulaşabilir. Banka ayrıca 2026 yılı için ortalama fiyat beklentisini altında 4.400 dolar/ons, gümüşte 56,25 dolar/ons olarak açıkladı.

NEDEN YÜKSELİYOR

Değerli metallerde rallinin sürmesinin, jeopolitik belirsizlikler, düşük reel faiz ortamı ve merkez bankalarının altın alımlarındaki artıştan kaynaklandığı vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

