Alım fırsatı mı? Altın düşüşe geçti!

Altın fiyatları düşüşe geçti. Rekor serisinin ardından vites düşüren altında bir kaç gündür normal seviye izleniyordu. Ancak doların üç ayın zirvesine yakın rotasını belirleyip, aralık ayında yeni bir faiz indirimi ihtimalinin düşünce fiyatlar aşağı çekildi.

Altın yatırımcılarına kritik uyarı: Fiyatlar aşağı düşebilir!

Yeniden ons başına 4 bin doların altına indi. Diğer yandan ABD-Çin arasındaki ticaret gerginliğinin düşüşe geçmesi, güvenli liman talebini azalttı.

ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları alıcılı seyrediyor. Peki gram altın, ons ve çeyrek altın ne kadardan alıcı buluyor. İşte 4 Kasım 2025 Salı gününe ait altın fiyatları...

Gram altın % -0,58

ALIŞ(TL) 5.389,74

SATIŞ(TL) 5.390,44

Çeyrek Altın % -0,56

ALIŞ(TL) 9.007,00

SATIŞ(TL) 9.091,00

Ünlü ekonomist tarih vererek açıkladı: Altın fiyatları daha fazla gerileyebilir

Altın (ONS) % -0,80

ALIŞ($) 3.977,56

SATIŞ($) 3.978,14