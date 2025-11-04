Alım fırsatı mı? Altın düşüşe geçti!

Yayınlanma:
Altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Uzun süre rekor serisini sürdüren altın son bir haftadır tansiyonu düşürmüştü. Ancak 4 Kasım'da altın fiyatlarında rota aşağı döndü.

Altın fiyatları düşüşe geçti. Rekor serisinin ardından vites düşüren altında bir kaç gündür normal seviye izleniyordu. Ancak doların üç ayın zirvesine yakın rotasını belirleyip, aralık ayında yeni bir faiz indirimi ihtimalinin düşünce fiyatlar aşağı çekildi.

Yeniden ons başına 4 bin doların altına indi. Diğer yandan ABD-Çin arasındaki ticaret gerginliğinin düşüşe geçmesi, güvenli liman talebini azalttı.

ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları alıcılı seyrediyor. Peki gram altın, ons ve çeyrek altın ne kadardan alıcı buluyor. İşte 4 Kasım 2025 Salı gününe ait altın fiyatları...

Gram altın % -0,58

2021/12/20/altin-fiyatlari.jpg

ALIŞ(TL) 5.389,74

SATIŞ(TL) 5.390,44

Çeyrek Altın % -0,56

ALIŞ(TL) 9.007,00

SATIŞ(TL) 9.091,00

Altın (ONS) % -0,80

ALIŞ($) 3.977,56

SATIŞ($) 3.978,14

