Altın alıp-satacaklar dikkat! İslam Memiş "bu hafta" dedi

Yeni haftaya yükseliş eğilimiyle başlayan altın fiyatları, yatırımcıların "Bu seviyelerden alım yapılır mı?" sorusunu yeniden gündeme getirdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten, piyasalara ilişkin dikkat çeken bir analiz geldi.

"ACELE ATMEYİN"

Altın alım ve satım seviyelerine dair öngörülerini paylaşan Memiş, özellikle bu hafta için bir "fırsat" uyarısında bulundu.

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmeler yapan uzman isim, haftanın yükselişle başladığını ancak altın almayı düşünen yatırımcılara "Acele etmeyin" tavsiyesinde bulundu.

Memiş, destek ve direnç seviyelerini paylaşarak alım ve satım için uygun olabilecek noktalara işaret etti.

"ALIM YAPMAK İÇİN BİRAZ DAHA BEKLEMEK GEREKİYOR"

Ons altın tarafındaki mevcut yükselişlerin kalıcı olmasını beklemediğini ifade eden Memiş, bu hafta 4.150 dolar seviyesini direnç olarak takip edeceğini belirtti.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.000 dolar ve 3.980 dolar seviyelerinin güçlü birer destek olduğunu vurgulayan Memiş, 4.000 dolar seviyesinin altına sarkmalar yaşandıkça alım fırsatlarının doğduğunu kaydetti. Memiş, bu haftaki mevcut fiyatların alım için "pahalı" olduğunu ve alım yapmak için biraz daha beklenmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

"BU SEVİYELERE KADAR YÜKSELİŞ OLABİLİR"

Gram altın fiyatlarına da değinen Memiş, serbest piyasada gram altının 5.740 lira seviyesinde bulunduğunu ve geçtiğimiz hafta kapanışına kıyasla 90 liralık bir artış yaşandığını belirtti. Ons altından gelen olumlu desteğin bu yükselişi etkilediğini söyleyen uzman isim, gram altında 5.800-5.820 lira bandının direnç konumunda olduğunu ve yükselişin bu seviyelere kadar sürebileceğini öngördü.

Memiş, ons altındaki muhtemel bir geri çekilmenin ise gram altında 5.650 lira seviyesini destek olarak öne çıkaracağını ekledi.

ALTINDA ALIM VE SATIM SEVİYELERİ

İslam Memiş, gram altında 5.500 ile 6.000 lira arasında bir trendin söz konusu olduğunu belirtti. Bu bant aralığında 5.500 lira seviyesinin alım, 6.000 lira seviyesinin ise satışlar için değerlendirilebileceğini ifade etti. Memiş, özellikle altın satmayı düşünenler için önemli bir fırsatın yaklaştığını şu sözlerle vurguladı:

"Paraya ihtiyacı olanlar, ev alacak araba alacaklar, 'altın satmak için uygun zaman mı?' diye soranlar bu hafta bu fırsatı yakalayacaklar."