Altın sert yükseldi

Küresel ekonomideki yavaşlama sinyalleri ve büyüme endişeleri, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Bu durum altın fiyatlarını yeniden tarihi seviyelere taşıdı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4 bin 70 dolar seviyesine ulaşırken, yurt içi piyasalarda gram altın da 5 bin 500 lira bandını aştı.

ONS ALTIN 4 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Küresel ekonomik verilerin zayıf seyretmesi, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu. Altın fiyatları, haftaya güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

GRAM ALTIN 27 EKİM’DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

ABD’deki ons fiyatlarındaki sert yükseliş, iç piyasada da etkisini gösterdi. Gram altın, yüzde 1,7 primle 5 bin 525 lirayı aşarak 27 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı saatlerde çeyrek altın 9 bin 371 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 343 liradan işlem gördü.

KÜRESEL RİSKLER VE SİYASİ BELİRSİZLİKLER ALTINI DESTEKLİYOR

Altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişin arkasında yalnızca ekonomik veriler değil, aynı zamanda küresel piyasalarda artan siyasi riskler ve ABD’de yaşanan krizler de etkili oldu. Özellikle 40 gündür süren hükümet kapanmasının son bulmasına ilişkin gelişmeler, piyasalarda temkinli bir iyimserlik yarattı.

ABD’de ekim ayında kamu ve perakende sektörlerinde yaşanan kayıplar nedeniyle istihdam daralması görüldü. Yapay zekâ teknolojilerinin hızla benimsenmesi ve şirketlerin maliyet azaltma politikaları, işten çıkarma dalgasını tetikledi. Kasım başında açıklanan veriler, tüketici güveninin son 3,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu.

YATIRIMCILAR FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

CME FedWatch Tool verilerine göre, yatırımcılar Aralık ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 67 olarak fiyatlıyor. Faizlerin düşürülmesi beklentisi, getirisi olmayan altın gibi güvenli varlıklara olan ilgiyi artırıyor.

DİĞER PİYASALARDAKİ SON DURUM

ABD hükümetinin yeniden açılacağına dair beklentilerle Asya borsaları yükseliş kaydederken, dolar önceki haftaki kayıplarını telafi etmekte zorlandı. Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu SPDR Gold Trust (GLD) da varlıklarını artırarak 1.040,35 tondan 1.042,06 tona yükseltti.

Altındaki bu güçlü yükseliş, küresel piyasalarda belirsizliğin sürdüğüne ve yatırımcıların güvenli limanlara yöneliminin devam ettiğine işaret ediyor.