Altın yine zirvede: Yatırımcısının yüzünü güldürdü

Altın yine zirvede: Yatırımcısının yüzünü güldürdü
Yayınlanma:
Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ekimde yüzde 47,46 kazançla, yıllık bazda son 61 ayın en yüksek reel getirisini sağladı.

Son yıllarda küresel ölçekte artan jeopolitik risklerle birlikte yatırımcıların altına ilgisinde artış görüldü.

Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, ABD'de Donald Trump'ın açıkladığı ek tarifeler ile Çin ve ABD arasında artan ticari gerilim gibi gelişmeler, yıl boyunca yatırımcıları "güvenli liman" olarak görülen değerli metale yönlendiren bazı etkenler oldu.

Bireysel yatırımcıların artan talebinin yanı sıra merkez bankalarının da alım yapmasıyla altının ons fiyatı, geçen ay fiyat rekorunu 4 bin 300 doların üzerine taşıdı. Aynı dönemde gram altının fiyatı da 5 bin 800 lira seviyelerine ulaştı.

altin.jpg

Altın yükselişe geçer mi?Altın yükselişe geçer mi?

ALTIN DİĞER FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARINDAN AYRIŞTI

Küresel gelişmelerle birlikte altın, TÜİK tarafından reel getirileri incelenen finansal yatırım araçları arasında da ayrıştı.

Buna göre külçe altın, ekimde yıllık bazda yüzde 87,27 nominal getiriyle, mevduat faizi, dolar, avro, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve BIST 100 endeksi gibi rakiplerini geride bıraktı.

Yıllık bazda TÜFE ile indirgendiğinde altının reel getirisi yüzde 40,94, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,46 oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde altının sağladığı bu yüzde 47,46'lık kazanç, değerli metalin yıllık bazda son 61 ayda kazandırdığı en yüksek reel getiri olarak da kayıtlara geçti.

En son Eylül 2020'de yüzde 47,64 getiri sağlayan külçe altın, uzun süre yüzde 40'lara ulaşan getiri sağlayamamış ve hatta Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 30'u aşan kayba neden olmuştu.

Külçe altın, söz konusu 61 ayın 26'sında yıllık bazda yatırımcısına reel getiri sağlayamazken 35'inde kazandırdı.

Finansal yatırım araçlarının reel getirilerinin hesaplanmaya başladığı 1997 yılından bu yana Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altının en yüksek reel getirisi, yüzde 54,32 ile Mayıs 2006'da kayıtlara geçmişti.

Kaynak:AA

8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Ekonomi
Mahfi Eğilmez: TCMB’nin sitesinde hala yüzde 5’lik enflasyon hedefi duruyor
Mahfi Eğilmez: TCMB’nin sitesinde hala yüzde 5’lik enflasyon hedefi duruyor
Teknoloji hisseleri kayıpta!
Teknoloji hisseleri kayıpta!