Piyasaların gözü çarşamba gününe çevrildi: Altın, gümüş ve borsanın yönünü belirleyecek

Emekli ve memur maaş zammında gözler kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Kasım ayı enflasyon oranları 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Borsa İstanbul, geçen haftayı yatay bir seyirle tamamladı. BIST 100 Endeksi'nde haftalık değişim zayıf kalırken, döviz kurlarında sınırlı yükseliş yaşanarak rekorlar meydana geldi.

TÜFE VERİSİ AÇIKLANACAK

Kasım ayına ilişkin TÜFE verisinin 3 Aralık Salı günü açıklanması beklenirken, piyasalarda medyan enflasyon beklentisi yüzde 1,25 seviyesinde şekilleniyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın dezenflasyonun devamına dair açıklamaları, piyasalarda iyimser hava oluşturdu. Enflasyonun ana referans olduğu faiz kararlarında, yüzde 1,25'lik veri indirim ihtimalini güçlendiriyor.

BIST 100 ZORLANIYOR

BIST 100, 11 bin puanın üzerinde tutunmakta zorlanıyor. Direnç seviyelerinde satış baskısı hakimken, endeks 10 bin 815 puanının altı ise kritik destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Ucuz hisse yapısı, dış borsalardaki yükseliş ve siyasi gerginliklerin hafiflemesi olmasına rağmen, para girişi ve güven eksikliği etkili oluyor.

Yerli yatırımcılar hala hisse yerine faiz ve altın gibi güvenli limanlara yönelmiş durumda. Yabancı ilgisi de sınırlı. Mikro düzeyde enflasyon muhasebesi, şirket bilançolarında kârlılık baskısı yaratıyor.

Borsa İstanbul'da teknoloji ve yapay zeka odaklı hisselerinin dünya çapına göre eksiklik göstermesi küreselden kopukluğu gündeme getiriyor.

GÜMÜŞ REKORDA, ALTIN ZİRVE PEŞİNDE

Dış piyasalarda Fed kaynaklı iyimserlik görülüyor. Fed üyelerinin indirim sinyalleri ve zayıf ABD verileri, 10 Aralık toplantısında indirim olasılığını yüzde 85'e çıkardı.

Jeopolitik riskler azaldı. Trump'ın Rusya-Ukrayna barış girişimleri ve Putin'in olumlu yanıtı dikkat çekiyor.

Yaşanan gelişmelerde ons gümüş 56,72 dolara yükselerek rekor tazeledi. Gümüş sene başından bu yana yüzde 90'dan fazla kazandırırken, gram gümüş ise 77 lira seviyesine yükselerek sene başından bu yana yüzde 130'dan fazla kazandırdı.