Kritik anketin sonucu belli oldu: İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasına günler kala ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu. Bu ay gelecek enflasyon sondan ikinci kritik veri olacak.

Ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu. AA Finans anketine katılan uzmanlar, aylık enflasyonun yüzde 1,31 artacağını öngörüyor. Yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle kağıt üzerinde düşüşe geçmesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Aralık Çarşamba günü açıklayacağı kritik veri öncesinde, piyasaların nabzı tutuldu. AA Finans tarafından gerçekleştirilen ve 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan beklenti anketi, enflasyonun hız kesmekle birlikte artmaya devam edeceğini gösterdi.

AYLIK ARTIŞ BEKLENTİSİ YÜZDE 1,31

Ankete katılan ekonomistlerin Kasım ayı için ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış tahmini yüzde 1,31 olarak belirlendi. Uzmanların tahmin aralığı ise en düşük yüzde 1 ile en yüksek yüzde 1,65 arasında değişiklik gösterdi.

Bu beklentinin (yüzde 1,31) gerçekleşmesi durumunda, bir önceki ay yüzde 32,87 seviyesinde olan yıllık enflasyonun, matematiksel baz etkisiyle Kasım ayında yüzde 31,65'e gerileyeceği hesaplanıyor.

YIL SONU HEDEFİ YÜZDE 32'YE YAKIN

Anketin bir diğer önemli başlığı ise 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi oldu. Ekonomistler, yılın yüzde 31,89 seviyesinde bir enflasyonla kapatılacağını öngörüyor. Yıl sonu tahminleri ise yüzde 31 ile yüzde 32,51 bandında seyrediyor.

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim ayında yüzde 2,55 oranında artış göstermişti.

