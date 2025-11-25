Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerinin yükseldiğini ortaya koymuştu. Merkez Bankası da yılın son enflasyon raporu toplantısında 2025 yılı için ara hedefini yüzde 24 olarak korurken, yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 25-29'dan yüzde 31-33 aralığına yükseltmişti.

10 gün önce yayımlana raporun aksine son dönemde fiyatlarda görülen düşüş, kasım enflasyon oranınına ilişkin piyasaların beklentisini ve ön hazırlığını tersine çevirdi.

MERKEZ BANKASI'NI EN İYİ BİLEN İSİM UYARDI

Piyasaların politika faizinde indirim beklentisi artarken eski TCMB Başekonomisti ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara da sosyal medya hesabından artan faiz indirimi beklentisine dikkat çekti.

Sebze fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kasım enflasyonunun düşük geleceğinin öngörüldüğünü belirten Prof. Dr. Kara, enflasyonda zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunun altını çizerek uyarı yaptı.

Piyasanın faiz indirimi beklentisini 150 baz puana çıkardığını kaydeden Hakan Kara, Merkez'in piyasanın dolduruşuna gelmemesi gerektiğini ifade etti.

Bankacılık devi JP Morgan, TCMB’nin yılın son toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğini öngörürken Fransız yatırım bankası ve finans şirketi Societe Generale ise TCMB’nin 2026’nın ilk dört toplantısında 150’şer, haziran ve temmuzda 250 baz puanlık faiz indirimleri yapmasını beklediklerini açıkladı.

Son faiz kararını 24 Ekimde açıklayan Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e çekmişti. Merkez'in bir sonraki faiz kararı ise 11 Aralık 2025 Perşembe günü açıklanacak. TCMB'nin faiz kararı 3 Aralık'ta açıklanacak kasım TÜFE oranı ile birlikte şekillenecek.

'DOLDURUŞA GELMEYİN'

Kara'nın paylaşımındaki ifadeleri şu şekilde:

"Kasım enflasyonunun düşük geleceği anlaşılınca piyasa faiz indirimi beklentisini 150 baz puana çıkardı. Umarım Merkez Bankası piyasanın dolduruşuna gelmez. Enflasyonda zafer ilan etmek için henüz çok erken."

"Sebze fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Kasım enflasyonu düşük gelecek gibi görünüyor."