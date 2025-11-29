Gümüş öyle bir rekor kırdı ki almayan bin pişman!

Altına gücü yetmeyen vatandaşın 'fakir altını' olarak gördüğü gümüş de artık lüks oldu. Küresel piyasalarda esen rüzgarla birlikte gümüşün onsu 56,9 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yılbaşından bu yana yüzde 95'in üzerinde değer kazanan gümüş, endüstriyel talep ve ABD politikalarıyla adeta şaha kalktı.

Yatırım danışmanı Eryılmaz'dan altın için 8 saat uyarısı: Sakın satmayın

Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ve sanayicilerin gözdesi olan gümüş, tarihinin en yüksek seviyesini test etti. Uluslararası piyasalarda ons başına 56,9 dolara kadar tırmanan değerli metal, yıla başladığı 28,9 dolar seviyesini neredeyse ikiye katladı. 2024 sonundan bu yana yaşanan değer artışı yüzde 95'i aştı.

FAİZ İNDİRİMLERİ VE ARZ ENDİŞESİ TETİKLEDİ

Gümüş fiyatlarındaki bu önlenemez yükselişin arkasında; elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji sektörlerinden gelen yoğun talep yatıyor. Bununla birlikte, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsüne girmesi ve bu sürecin devam edeceği beklentisi, değerli metalleri ateşleyen ana faktörler arasında yer alıyor.

Altın, bakır, gümüş... Hepsi yükselecek!

Küresel çapta yaşanan arz sıkıntısı da piyasayı yukarı itiyor. Londra Metal Borsası'ndaki stok erimesinin ardından, Çin'deki gümüş stoklarında da ciddi düşüşler yaşanması endişeleri artırdı.

ABD'NİN HAMLESİ PİYASAYI KIZIŞTIRDI

ABD yönetiminin gümüşü "kritik mineral" listesine dahil etme kararı, talebin daha da patlayacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Güçlü fiziksel talep ve piyasadaki arz darlığı, fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Ayrıca tahvil faizlerindeki gerileme de gümüşe olan ilgiyi canlı tutuyor.

"POLİTİKA RİSKİ YÜKSELİŞİ TETİKLİYOR"

Konuyu AA muhabirine değerlendiren Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, sanayi talebinin gücüne dikkat çekti.

Hansen, "Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörlerinden gelen taleplerle gümüşteki endüstriyel talep güçlü kalmaya devam ediyor" dedi.

Yükselişin bir diğer sebebinin politika riski olduğunu vurgulayan Hansen, gümüşün ABD'nin kritik mineraller listesine alınmasının, gümrük tarifelerinin yeniden gözden geçirileceği spekülasyonlarına yol açtığını ve bunun da ABD'ye güçlü bir gümüş akışını sağladığını ifade etti.