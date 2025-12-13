Gümüş alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın!

Gümüş alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın!
Yayınlanma:
Yükselişi ile gözleri kendine çeviren gümüş için uzmanlardan çarpıcı bir değerlendirme geldi. Dar gelirlinin birikim seçeneği haline gelen gümüş için büyük düşüş yaşayabileceği öngörüldü. İşte o seviye...

Altın fiyatları rekor tazelerken, "fakirin altını" olarak bilinen gümüş, sessiz sedasız tarihi bir zirveye ulaştı. Yatırımcısına yılbaşından bu yana yüzde 120'nin üzerinde kazandıran gümüşte rüzgar tersine dönebilir mi?

Kıymetli madenler piyasasında ibre gümüşe döndü. Arza yönelik küresel endişeler, yatırımcının iştahı ve sanayideki vazgeçilmez yeri, gümüşün ons fiyatını geçen hafta 64,6 dolar seviyesine taşıyarak rekor kırdırdı.

Sadece geçen hafta yüzde 10'un üzerinde prim yapan gümüş, Kasım ayı sonuna göre yüzde 13,5; 2024 yıl sonuna göre ise yüzde 120'nin üzerinde değer kazanarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

ABD VE ÇİN HAMLESİ FİYATLARI UÇURDU

2024/05/03/altin-gumus-ibvx-cover-jpg.webp

Gümüşteki bu önlenemez yükselişin arkasında birden fazla sebep yatıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsüne girmesi ve gelecek yıl da indirimlerin süreceği beklentisi fiyatları yukarı iten ana motor oldu.

Ekonomist Eryılmaz'dan çarpıcı analiz: Rekoru altından değil gümüşten bekliyorEkonomist Eryılmaz'dan çarpıcı analiz: Rekoru altından değil gümüşten bekliyor

Ayrıca ABD'nin gümüşü "kritik mineraller" listesine eklemesi ve olası gümrük vergisi endişeleri, Kuzey Amerika'da büyük bir stoklama çılgınlığına yol açarak küresel kıtlığı derinleştirdi. Hindistan ve Çin'de emeklilik ve sigorta fonlarına altın-gümüş yatırımı izni verilmesi de talebi patlatan bir diğer unsur oldu.

"STOKLAR 2015'TEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE"

2024/05/06/gumus7.png

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, AA'ya yaptığı değerlendirmede gümüşteki arz krizine dikkat çekti. Küresel talebin yüzde 58'inin sanayi üretiminden geldiğini hatırlatan Hansen, Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki stokların 2015'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Hansen, "Kısmen pahalı olan altından uzaklaşarak mücevherlere yönelme eğiliminin de etkisiyle Hindistan'da mücevherlere olan talebin güçlü olması, gümüşte arzı daha da zorladı" değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIMCIYA KRİTİK UYARI: SERT DÜŞÜŞ GELEBİLİR!

2024/05/07/gumus-bmdk-cover.jpg

Ancak bu bahar havasının bir anda fırtınaya dönüşme ihtimali de masada. Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, yükselişin büyük oranda "yatırımcı hissiyatı" ile gerçekleştiğini belirterek, rüzgarın tersine dönmesi durumunda yaşanacak kaybı rakam vererek açıkladı.

Gümüş neden rekor kırdı? 3 nedeni varGümüş neden rekor kırdı? 3 nedeni var

Hussain şu çarpıcı uyarıyı yaptı:

"Önümüzdeki 12 ay içinde yatırımcı duyarlılığında bir değişiklik olursa gümüş fiyatlarının ons başına 40-45 dolara kadar keskin bir düşüş yaşama riski yüksektir."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Ekonomi
Esnaf için kritik vergi kararı
Esnaf için kritik vergi kararı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü