Altın piyasaları ezdi geçti rekordan döndü

Altında 'tarihi zirve' rekoru yerini sakinliğe bıraktı. Çeyrek altın 10 bin liralık psikolojik sınırı aşarken yeni günde altının ateşi bir miktar düştü.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, güvenli liman olarak görülen altında yeni rekorları beraberinde getirdi.

Yatırımcılar ve elinde altını olanlar ekranlardaki yeşil ibreleri "kar realizasyonu" fırsatı olarak görürken; borcu olan, düğün yapacak olan veya maaşıyla birikim yapmaya çalışan halk, kuyumcu vitrinlerine uzaktan bakmakla yetiniyor.

ONS 'ZİRVE'DEN DÖNDÜ

2021/11/29/kulce-altin.jpg

Hafta ortasında ons başına 4.525 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden altın, kâr satışlarıyla bir miktar geri çekildi. Ancak bu geri çekilme, TL bazında vatandaşa nefes aldırmaya yetmedi. Ons altın güne yüzde 0,2'lik düşüşle 4.479 dolar seviyelerinden başlasa da, dolar kurunun etkisiyle gram altın ateş pahası olmaya devam ediyor.

Piyasalar "düzeltme hareketi" beklerken, vatandaşın bütçesindeki "düzeltilemeyen delik" büyüyor.

ALTIN FİYATLAR (25 ARALIK 2025)

Alım-satım yapacaklar günün ilk ışıklarıyla birlikte "Gram altın ne kadar oldu?", "Çeyrek altın kaç lira?" sorularına yanıt aradığı o tablo, alım gücündeki erimeyi gözler önüne seriyor.

İstanbul Kapalıçarşı ve serbest piyasadan alınan verilere göre oluşan güncel tablo şöyle:

Gram altın % 0,00

ALIŞ(TL) 6.169,94

SATIŞ(TL) 6.170,86

Çeyrek Altın % -0,07

ALIŞ(TL) 10.004,00

SATIŞ(TL) 10.255,00

Altın (ONS) % 0,00

ALIŞ($) 4.478,98

SATIŞ($) 4.479,65

PİYASALAR NE BEKLİYOR?

2021/11/29/altin-tahmini.jpg

Uzmanlar, ons altındaki geri çekilmeyi "sağlıklı bir soluklanma" olarak yorumluyor. Ancak iç piyasada döviz kurunun seyri, gram altının kaderini belirlemeye devam edecek. "Güvenli liman" arayışı sürdükçe, altının ateşi sönmeyecek gibi görünüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

