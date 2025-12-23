Küresel piyasaların nefesini tutarak beklediği kritik veri açıklandı. "Resesyon" tartışmalarının gölgesinde ilerleyen ABD ekonomisi, 2025'in üçüncü çeyreğinde adeta gaza bastı. Açıklanan veriler, ekonomistlerin tahminlerini yerle bir ederken, büyüme rakamları beklentilerin çok üzerinde geldi.

Dünyanın en büyük ekonomisinden gelen son dakika verisi piyasalarda şok etkisi yarattı. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre; ABD ekonomisi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,3 oranında büyüme kaydetti.

TAHMİNLER TUTMADI: FARK 1 PUAN

Piyasa aktörleri ve ekonomistler, büyüme rakamının yüzde 3,3 seviyesinde gelmesini bekliyordu. Ancak açıklanan yüzde 4,3'lük oran, beklentileri tam 1 puan aşarak beklentileri aştı.

Bu sürpriz performansın, ardından gözler altına çevrildi. Yine ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ne yönde olacağı merak konusu.

AYRINTILAR GELİYOR...