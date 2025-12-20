Saldırıdan sonra uygulama durdurulmuştu: ABD’den kritik Green Card açıklaması

Yayınlanma:
Trump yönetimi, Brown Üniversitesi ve MIT'deki silahlı saldırıda kullanıldığı tespit edildikten sonra durdurulan çeşitlilik vizesi (diversity visa) programını gözden geçirerek yeniden başlatmayı planlıyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, programın sistematik bir sorunu olup olmadığının incelendiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, durdurulan çeşitlilik vizesi (yeşil kart piyangosu) programının düzeltilerek yeniden başlatılacağını duyurdu.

PROGRAM NEDEN ASKIYA ALINDI?

Programın askıya alınmasının nedeni, Brown Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) bir profesör ile iki öğrenciye ateş açtığı iddia edilen saldırganın, bu vize programı aracılığıyla ABD'ye girmiş olmasıydı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu saldırının ardından programı geçici olarak askıya aldı.

SİSTEMATİK SORUNLARA BAKACAĞIZ

Dışişleri Bakanı Rubio, programın askıya alınma gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Bu programı askıya almanın nedeni, bu vizeyle gelen herkesin bir yeri kurşunlayacak kişi olduğunu iddia etmemiz değil. Bunun nedeni, bu programın inceleme sürecinde yetersizlik olup olmadığını, sistemik bir sorun olup olmadığını ve ele alınması gereken kararların nasıl alındığını belirlemek istemenizdir.”

Rubio, yönetim bir eksiklik olup olmadığını belirleyene kadar programı askıya almanın “akıllıca” olduğunu da sözlerine ekledi.

YENİDEN BAŞLATMA SÜRECİ

Bakan Rubio, inceleme sürecinin ardından programın yeniden başlatılacağını belirtti. Rubio, “Belirli bir yolla gelen bir adam vardı, mülakat sürecinde ortaya çıkan bir şeyin kırmızı bayrak olması gerekip gerekmediğini anlamak için programı askıya aldınız, ancak bu tespit edilmedi. Böylece programı yeniden başlatmadan önce bunu düzeltebilirsiniz. Sanırım biz de aynı süreci uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

SALDIRGANIN VİZE GEÇMİŞİ

Şüpheli saldırgan Claudio Manuel Neves Valente'nin, 2017 yılında çeşitlilik vizesi piyangosu yoluyla ABD'ye girdiği ve yeşil kart aldığı ortaya çıktı. Saldırının kurbanları arasında, muhafazakar görüşleriyle tanınan Brown Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi ve Üniversite Cumhuriyetçileri Başkan Yardımcısı Ella Cook da yer alıyordu.

ÇEŞİTLİLİK VİZESİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Çeşitlilik vizesi (DV) piyango programı, Amerika'ya göç oranları nispeten düşük olan ülkelerden her yıl 50.000 kişiye vize kazandırma olanağı tanıyan bir sistem. Kazananlar, kalıcı oturum izni (yeşil kart) için başvuru hakkı elde ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

