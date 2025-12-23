Altında tüm zamanların rekoru!

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik rekor seviyelere tırmandı.

Gram altın sabah saatlerinde 6.191 TL’ye, ons altın ise 4.497 dolara yükselerek tarihi zirvelerini gördü.

1979'DAN BERİ BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Yılbaşından bu yana durdurulamaz bir yükseliş sergileyen sarı metal, 1979 yılından beri görülen en güçlü yıllık performansına imza attı.

Piyasalarda nefes kesen bir yıl geride kalıyor. Altın fiyatları yılbaşından bugüne yüzde 67 oranında değer kazanarak, psikolojik sınır olan 3 bin ve 4 bin dolar seviyelerini tarihte ilk kez aştı. Bu rekor artış, küresel belirsizliklerin ortasında altının tahtını bir kez daha kanıtladı.

23 ARALIK 2025 ALTIN FİYATLARI

Alım-satım yapacakların yakından takip ettiği altın fiyatları ise sabahın ilk saatlerinde şu şekilde:

Gram altın % 0,95

ALIŞ(TL) 6.167,11

SATIŞ(TL) 6.167,92

Çeyrek Altın % 0,94

ALIŞ(TL) 9.896,00

SATIŞ(TL) 10.136,00

Altın (ONS) % 0,97

ALIŞ($) 4.480,99

SATIŞ($) 4.481,60

GÜMÜŞ ALTINI İKİYE KATLADI

Ancak asıl şov, altını bile gölgede bırakan gümüşten geldi. Altındaki yükseliş manşetleri süslese de, sessiz sedasız yükselen gümüş yatırımcısına servet kazandırdı. Gümüş, yıllık yüzde 138'lik inanılmaz bir artışla altını açık ara geride bıraktı. Yatırımcıların yoğun ilgisi ve sanayi tarafındaki arz sıkıntıları, gümüşteki ralliyi körükleyen ana etkenler oldu.

NEDEN YÜKSELİYOR? İŞTE PERDE ARKASI

Değerli metallerdeki bu tarihi koşunun arkasında üç temel neden yatıyor:

Jeopolitik Gerilimler: Savaşlar ve ticari krizler yatırımcıyı güvenli limana itti.

Merkez Bankaları: Ülkelerin merkez bankaları istikrarlı şekilde altın stoklamaya devam etti.

Faiz Beklentisi: Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temkinli duruşuna rağmen önümüzdeki yıl iki faiz indirimi bekliyor. Faiz getirmeyen bir varlık olan altın, düşük faiz ortamını seviyor.

Zayıflayan dolar da yabancı yatırımcılar için altını daha cazip hale getirerek ateşe benzin döktü.

UZMAN İSİMDEN 'KAR SATIŞI' UYARISI

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, CNBC-e'ye yaptığı değerlendirmede yatırımcıları uyardı. Aralık aylarının genelde pozitif geçtiğini belirten Simpson, "Sezonsallık lehimize ancak altın bu ay zaten yüzde 4 yükseldi. Yıl sonuna yaklaşırken hacimler düşer ve kar satışları gelebilir" dedi. Simpson ayrıca, ABD istihdam piyasasındaki yavaşlamanın 2026 için de faiz indirimlerini masada tuttuğunu belirtti.

Piyasadaki bu ani frenin sebebi ABD Kasım ayı enflasyon verisi oldu. Yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında kalan enflasyon ve yüzde 4,6 olarak açıklanan işsizlik oranı, Fed'in 2026 faiz projeksiyonlarını yeniden masaya yatırttı. Fed'in 2025'te yaptığı iki faiz indiriminin ardından, yatırımcılar yeni yılda atılacak adımları fiyatlamaya çalışıyor.

SAVAŞ TAMTAMALARI 'DÜŞÜŞÜ' ENGELLİYOR

Ekonomik veriler altını baskılasa da jeopolitik kaos düşüşü sınırlıyor. ABD-Venezuela hattındaki gerginlik ve Rusya-Ukrayna savaşında barış masasının kurulamaması, "güvenli liman" talebini canlı tutuyor.