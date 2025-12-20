Gram altın 6 bin liraya dayandı

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın piyasasında dalgalı seyir hakim. Altın dalgalı bir seyir izliyor. Önceki gün yükselişe geçen sarı metal ABD'den gelen kritik veriyle yönünü değiştirdi.

ABD'den kritik veri geldi: Beklentinin altında

ABD enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalması ve dolar endeksinin haftanın en yüksek seviyesine çıkması, ons altında kar satışlarını getirdi. Spot altın yüzde 0,2'lik kayıpla 4 bin 325 dolar seviyelerine çekildi.

KAPALIÇARŞI İLE MAKAS

Dijital ekranlar ile fiziki piyasa arasındaki makas yine açıldı. Gram altın 6 bin lira sınırını zorluyor. 20 Aralık sabahı gram altın piyasalarda 5 bin 972 liradan işlem görüyor.

20 ARALIK 2025 ALTIN FİYATLARI

Alım-satım yapacakların yakından takip ettiği altın fiyatları ise sabahın ilk saatlerinde şu şekilde:

Gram altın % 0,28

ALIŞ(TL) 5.971,32

SATIŞ(TL) 5.972,23

Çeyrek Altın % 0,34

ALIŞ(TL) 9.629,00

SATIŞ(TL) 9.872,00

Altın (ONS) % 0,11

ALIŞ($) 4.339,44

SATIŞ($) 4.340,04

Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!

Piyasadaki bu ani frenin sebebi ABD Kasım ayı enflasyon verisi oldu. Yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında kalan enflasyon ve yüzde 4,6 olarak açıklanan işsizlik oranı, Fed'in 2026 faiz projeksiyonlarını yeniden masaya yatırttı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025'te yaptığı iki faiz indiriminin ardından, yatırımcılar yeni yılda atılacak adımları fiyatlamaya çalışıyor.

SAVAŞ TAMTAMALARI 'DÜŞÜŞÜ' ENGELLİYOR

Ekonomik veriler altını baskılasa da jeopolitik kaos düşüşü sınırlıyor. ABD-Venezuela hattındaki gerginlik ve Rusya-Ukrayna savaşında barış masasının kurulamaması, "güvenli liman" talebini canlı tutuyor.