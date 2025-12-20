Fakirin altını rekor kırdı!

Piyasaların "sessiz" yıldızı gümüş, sonunda beklenen patlamayı yaptı. Altın fiyatlarını takip eden yatırımcı, asıl kazancı gümüşte buldu.

Değerli metaller piyasasında rüzgar gümüşten yana esiyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeni ile dar gelirlinin birikim aracına dönen gümüş bu nedenle "fakirin altını" olarak da anılıyor. Gümüş 2025 yılında yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olurken rekor serisini sürdürüyor.

Morgan Stanley'den ters köşe yapan altın ve gümüş tahmini

Ons başına fiyat 67 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek zirvesini gördü.

Gümüş, yılbaşından bugüne yüzde 133'lük devasa bir değer artışı yaşadı. Bu performansıyla gümüş, diğer tüm değerli madenleri geride bıraktı.

FAİZLER DÜŞTÜ, GÜMÜŞE HÜCUM BAŞLADI

Peki bu rekor yükselişin arkasında ne var?

Küresel piyasalarda faiz oranlarının gevşemesi ve artan mali endişeler, parayı adres değiştirmeye zorladı. Ekonomik belirsizlik ortamında "güvenli liman" arayan yatırımcılar, yüksek getiri potansiyeli gördükleri gümüşe yöneldi. Bu yoğun ilgi, hem kurumsal devlerin hem de bireysel yatırımcıların gümüş borsa yatırım fonlarına (ETF) rekor düzeyde giriş yapmasıyla tescillendi.

SANAYİNİN GÖZBEBEĞİ OLDU: ARZ SIKINTISI KAPIDA

Gümüşteki yükseliş sadece finansal nedenlere dayanmıyor; sanayideki "açlık" da fiyatı körüklüyor.

Güneş Enerjisi: Panellerin üretiminde kritik öneme sahip.

Elektrikli Araçlar: Otomotiv sektörünün dönüşümü gümüşe muhtaç.

Veri Merkezleri: Teknoloji devlerinin talebi bitmiyor.

Sanayiden gelen bu güçlü talebe karşılık arz tarafında işler yolunda gitmiyor. Londra piyasasında ciddi bir arz sıkışıklığı yaşanırken, uzmanlar bu darlığın 2026 yılına kadar süreceğini ve fiyatları desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.