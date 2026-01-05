Paylaşımda kriz derinleşiyor: ‘Geçim yoksa seçim var’ çağrısı

CHP Antalya İl Başkanlığı düzenlediği basın açıklamasında, Türkiye'de yaşanan derin ekonomik krizin etkilerinden söz edildi. Emekli ve emekçilerin alım gücünde yaşanan düşüş ve artan yaşam maliyetleri eleştirildi. Açıklama, CHP Antalya İl Başkanı Kamacı tarafından yapıldı.

"DOLAYLI VERGİ EMEKÇİLERİ DAHA FAZLA YÜK ALTINDA BIRAKIYOR"

Konuşmada, Türkiye’de servet ve gelirin önemli bir bölümünün dar bir kesimin elinde toplandığı, en üst yüzde 1’lik grubun ülke servetinin yaklaşık yüzde 40’ına sahip olduğu, buna karşılık en yoksul yüzde 50’nin toplam servetten yalnızca yüzde 2,8 pay alabildiği ifade edildi. Dolaylı vergilerin ağırlığının emekçileri daha fazla yük altında bıraktığı dile getirildi.

"TEK BAŞINA YAŞAM MÜMKÜN DEĞİL"

Artan hayat pahalılığına dikkat çekilen açıklamada, gıda ürünlerinden kiralara kadar birçok kalemde alım gücünün düştüğü belirtilerek, “Sofraya bakıyoruz ezilmişiz, cüzdana bakıyoruz ezilmişiz” denildi. Antalya’da kiraların 20 bin lira seviyesinden başladığı hatırlatılarak, asgari ücretle tek başına yaşamanın mümkün olmadığı vurgulandı.

Asgari ücretin toplumda istisna değil genel ücret düzeyi hâline geldiği ifade edilen açıklamada, asgari ücretin milli gelirden aldığı payın yıllar içinde gerilediği, “Emekçinin pastadaki payı bilinçli olarak küçültülmüş” sözleriyle dile getirildi. Aynı şekilde emekli aylıklarının da milli gelire oranının yıllar içinde ciddi biçimde düştüğü kaydedildi.

"SOSYAL YARDIM YOKSULLUĞUN GÖSTERGESİDİR"

Sosyal yardımlara bağımlı hane sayısındaki artışın bir başarı değil “yoksulluğun göstergesi” olduğu ifade edilen açıklamada, “Marifet sosyal yardımı artırmak değil, insanları yardıma muhtaç etmeyen bir ekonomi kurmaktır” denildi.

TÜİK’e de çağrıda bulunulan açıklamada, enflasyon verilerinin halkın yaşadığı gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığı öne sürülerek, “Rakamları eğip bükmeyin, açlığı ve yoksulluğu görün” ifadeleri kullanıldı.

Son bölümde ise örgütlü dayanışma vurgusu yapılarak, “Biz buradayız, işçinin, memurun, emeklinin yanındayız. Geçim yoksa seçim var” denildi.