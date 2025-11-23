Zehirlenme skandallarının ardı arkası kesilmiyor: Sucuklu tost anne ile oğlunu hastanelik etti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre F.A. zincir marketten aldığı sucuk ile yaptığı tostu oğlu Ü.A. ile birlikte yedi.

FENALAŞIP HASTANEYE KALDIRILAR

Bir süre sonra anne ve oğlu, karın ağrısı ile kusma şikayetleri yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

F.A. ve oğlu Ü.A., ekiplerin yaptığı müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. F.A. ve Ü.A.'nın tedavileri sürerken, sucuktan incelenmek üzere numune alındı.

F.A., hastane polisine ifade vererek, zincir marketten şikayetçi oldu.