Zehirlenme skandallarının ardı arkası kesilmiyor: Sucuklu tost anne ile oğlunu hastanelik etti
Yayınlanma:
Diyarbakır'da F.A. (28) ile oğlu Ü.A. (12), zincir marketten aldığı sucukla tost yapıp, yedikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan anne ile oğlu tedavi altına alındı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre F.A. zincir marketten aldığı sucuk ile yaptığı tostu oğlu Ü.A. ile birlikte yedi.
Yine gıda zehirlenmesi: KYK'da 70 öğrenci hastaneye kaldırıldı
FENALAŞIP HASTANEYE KALDIRILAR
Bir süre sonra anne ve oğlu, karın ağrısı ile kusma şikayetleri yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Cezaevinde 171 hükümlü zehirlendi!
F.A. ve oğlu Ü.A., ekiplerin yaptığı müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. F.A. ve Ü.A.'nın tedavileri sürerken, sucuktan incelenmek üzere numune alındı.
F.A., hastane polisine ifade vererek, zincir marketten şikayetçi oldu.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)