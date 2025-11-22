Cezaevinde 171 hükümlü zehirlendi!

Sakarya'da bulunan açık cezaevindeki 171 hükümlünün gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Yetkililer zehirlenenlerin durumunun ağır olmadığını açıkladı.

Sakarya Valiliği NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda (Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu) akşam saatlerinde dağıtılan akşam yemeği sonrasında bazı hükümlülerde kusma gibi gıda zehirlenmesi belirtilerinin görüldüğü ve ilk müdahalelerinin kurum revirinde yapıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 131 hükümlü tedbir amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, şu ana kadar herhangi bir ciddi sağlık durumuna rastlanmamıştır. Ayrıca önlem olarak açık cezaevi içerisinde sahra hastanesi kurulmuştur. Konuya ilişkin inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup, hastaların genel durumu yakından takip edilmektedir."

ZEHİRLENEN HÜKÜMLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Alınan son bilgilere göre cezaevinde zehirlenen hükümlü sayısı 171'e yükseldi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA) - Demirören Haber Ajansı (DHA)

