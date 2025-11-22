Gıdada alarm: Bu kez adres Kocaeli! 14 öğrenci hastanelik oldu

Türkiye'de son günlerde gıda zehirlenmesi haberleri art arda geliyor. Bu kez adres Gebze'de bir lise. Okul kantininden tavuk yiyen 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.