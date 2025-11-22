Gıdada alarm: Bu kez adres Kocaeli! 14 öğrenci hastanelik oldu
Kocaeli Gebze'de okul kantininden tavuk yiyen 14 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Tatlıkuyu Mahallesi'nde özel bir lisede eğitim gören 14 öğrenci, dün okul kantininde yedikleri tavuğun ardından mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı.
Gıda zehirlenmesi ile 84 kişi Rize'de hastaneye kaldırıldı
Gıda krizi derinleşiyor: 29 öğrenci yedikleri pideden zehirlendi
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 14 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki farklı hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI
Diğer yandan Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kantinde satılan tavuktan incelemek üzere numune aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.