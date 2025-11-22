Gıdada alarm: Bu kez adres Kocaeli! 14 öğrenci hastanelik oldu

Yayınlanma:
Türkiye'de son günlerde gıda zehirlenmesi haberleri art arda geliyor. Bu kez adres Gebze'de bir lise. Okul kantininden tavuk yiyen 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli Gebze'de okul kantininden tavuk yiyen 14 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tatlıkuyu Mahallesi'nde özel bir lisede eğitim gören 14 öğrenci, dün okul kantininde yedikleri tavuğun ardından mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı.

Gıda zehirlenmesi ile 84 kişi Rize'de hastaneye kaldırıldıGıda zehirlenmesi ile 84 kişi Rize'de hastaneye kaldırıldı

Gıda krizi derinleşiyor: 29 öğrenci yedikleri pideden zehirlendiGıda krizi derinleşiyor: 29 öğrenci yedikleri pideden zehirlendi

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 14 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki farklı hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

kantinden-tavuk-yiyen-14-ogrenci-hastane-1027274-304844.jpg

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Diğer yandan Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kantinde satılan tavuktan incelemek üzere numune aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Türkiye
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Kocaeli’de korkunç kaza: Park halindeki araca çarptı evin çatısına uçtu
Kocaeli’de korkunç kaza: Park halindeki araca çarptı evin çatısına uçtu