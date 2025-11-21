Gıda krizi derinleşiyor: 29 öğrenci yedikleri pideden zehirlendi

Yayınlanma:
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde pansiyona dışarıdan sipariş ettikleri pideden yiyen 29 ortaokul öğrencisi, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerden 23'ü taburcu edilirken, Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay ilçeye bağlı Ünlüpınar beldesindeki İmam Hatip Ortaokulu'nun pansiyonunda meydana geldi.

DIŞARIDAN SİPARİŞ VERDİLER

Öğle yemeğinde dışarıdan sipariş ettikleri pideleri yedikten sonrası rahatsızlanan 29 öğrencisi, baş dönmesi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphelenilen öğrenciler, tedaviye alındı.

23'Ü TABURCU EDİLDİ 6'SININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

29 öğrenciden 23'ü, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. 6 öğrencinin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gümüşhane Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerden alınan bilgiye göre, öğlen yemeğinde pide ve ayrandan oluşan yemeklerini yedikten sonra şikayete konu rahatsızlıklarının başladığı ifade edilmiştir. Hastanede tedavi gören öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi olup, durumu ciddi olan bulunmamaktadır. Ayakta ve yatarak tedavi gören 29 öğrenciden 23’ü saat 19.00 itibarıyla hastaneden taburcu edilmiş olup, 6 öğrencimizin müşahade altında tedavisine devam edilmektedir. Olayla ilgili olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, laboratuvar analizleri yapılmak üzere su ve gıda numuneleri alınmıştır. Ayrıca, olayla ilgili olarak Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

