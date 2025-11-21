Son dakika|Şişli'de 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da zehirlenme vakalarına bir yenisi eklendi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de aynı restoranda yemek yiyen 25 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

25 kişinin aynı restorandan lahmacun siparişi verdiği öğrenildi. Rahatsızlanan kişilerin şikayeti üzerine Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde restorana polis, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi.

DAHA ÖNCE 3 KEZ MÜHÜRLENMİŞ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri restoranda satışı yapılan ürünlerden numune alırken, zabıta ekipleri denetim yaptı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen restoran mühürlendi. Edinilen bilgiye göre restoranın daha önce Şişli Belediyesi tarafından 3 kez mühürlendiği, son mühürlemenin ise 5 Kasım'da yapıldığı öğrenildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul’un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.