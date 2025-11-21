Son dakika|Şişli'de 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika|Şişli'de 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
İstanbul'da zehirlenme vakalarına bir yenisi eklendi. 25'den fazla kişi gıda zehirlenmesi şikayetiyle Taksim'deki özel hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da zehirlenme vakalarına bir yenisi eklendi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de aynı restoranda yemek yiyen 25 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

25 kişinin aynı restorandan lahmacun siparişi verdiği öğrenildi. Rahatsızlanan kişilerin şikayeti üzerine Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde restorana polis, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi.

DAHA ÖNCE 3 KEZ MÜHÜRLENMİŞ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri restoranda satışı yapılan ürünlerden numune alırken, zabıta ekipleri denetim yaptı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen restoran mühürlendi. Edinilen bilgiye göre restoranın daha önce Şişli Belediyesi tarafından 3 kez mühürlendiği, son mühürlemenin ise 5 Kasım'da yapıldığı öğrenildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul’un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

abdullah-emre-guner.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Türkiye
Edirne’de depo yangını! Tüm eşyalar küle döndü
Edirne’de depo yangını! Tüm eşyalar küle döndü
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama